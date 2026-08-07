Kaznene prijave zbog ustaških pozdrava u Kninu: 'Vlada ugrožava ustavni poredak'

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Antifašistička liga RH i Documenta podnijeli su prijavu MUP-u i DORH-u zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju te korištenja simbola i pozdrava koji vrijeđaju Ustav tijekom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu
Prijava je, kažu, podnesena i Pučkoj pravobraniteljici, sve na temelju snimki nastalih 5. kolovoza u Kninu tijekom obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.
"Iz javno dostupnih videosnimki objavljenih u elektroničkim medijima i na društvenim mrežama proizlazi da je tijekom mimohoda ulicama Knina dio sudionika, među kojima su bili pripadnici navijačke skupine Torcida i pojedini veterani, javno uzvikivao poruke usmjerene protiv pripadnika srpske nacionalne manjine te koristio simbole i pozdrave koji se nedvojbeno povezuju s ustaškim režimom Nezavisne države Hrvatske", stoji u priopćenju koje su potpisali predstavnici organizacija - izvršna direktorica Centra za mir Natalija Havelka, voditeljica Documente Vesna Teršelič i predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić.
Naveli su da su neprihvatljivi uzvici kojima se poziva na nasilje opasni za hrvatsko društvo i državu te istaknuli da Ustav u svojim izvorišnim osnovama jasno odbacuje nasljeđe Nezavisne države Hrvatske kao izraz fašističkog režima te potvrđuje antifašizam kao jednu od temeljnih vrijednosti suvremene hrvatske države.
"Vlada koja se takvim okupljanjima ne suprotstavlja ugrožava ustavni poredak Republike Hrvatske", naglasili su.
Izostanak osude
Kritizirali su i izostanak, kako navode, jasne i nedvosmislene osude dijela državnih dužnosnika.
Od Ministarstva unutarnjih poslova (MUP), Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH) i Pučke pravobraniteljice zahtijevaju utvrđivanje identiteta svih osoba koje su javno uzvikivale poruke kojima se potiče mržnja ili nasilje te koje su koristile zabranjenu fašističku simboliku. Zatim, traže od nadležnih da ispitaju postoje li elementi kaznenih djela ili prekršaja koji se progone po službenoj dužnosti, da poduzmu sve zakonom propisane mjere protiv odgovornih osoba i da obavijeste podnositelje prijave o poduzetim radnjama.
"Smatramo da je učinkovita reakcija nadležnih tijela nužna radi zaštite ustavnog poretka Republike Hrvatske, jednakosti svih građana pred zakonom te očuvanja vrijednosti demokratskog društva utemeljenog na poštovanju ljudskih prava i dostojanstva svake osobe", poručili su u priopćenju.