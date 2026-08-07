Kaznene prijave zbog ustaških pozdrava u Kninu: 'Vlada ugrožava ustavni poredak'

Prijava je, kažu, podnesena i Pučkoj pravobraniteljici, sve na temelju snimki nastalih 5. kolovoza u Kninu tijekom obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

"Iz javno dostupnih videosnimki objavljenih u elektroničkim medijima i na društvenim mrežama proizlazi da je tijekom mimohoda ulicama Knina dio sudionika, među kojima su bili pripadnici navijačke skupine Torcida i pojedini veterani, javno uzvikivao poruke usmjerene protiv pripadnika srpske nacionalne manjine te koristio simbole i pozdrave koji se nedvojbeno povezuju s ustaškim režimom Nezavisne države Hrvatske", stoji u priopćenju koje su potpisali predstavnici organizacija - izvršna direktorica Centra za mir Natalija Havelka, voditeljica Documente Vesna Teršelič i predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić.

Naveli su da su neprihvatljivi uzvici kojima se poziva na nasilje opasni za hrvatsko društvo i državu te istaknuli da Ustav u svojim izvorišnim osnovama jasno odbacuje nasljeđe Nezavisne države Hrvatske kao izraz fašističkog režima te potvrđuje antifašizam kao jednu od temeljnih vrijednosti suvremene hrvatske države.

"Vlada koja se takvim okupljanjima ne suprotstavlja ugrožava ustavni poredak Republike Hrvatske", naglasili su.