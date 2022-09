Katavić: Ispada da su trgovci odjednom podigli cijene mlijeka i grabe novac lopatama

Ivica Katavić iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) komentirao vladinu mjeru zamrzavanja cijena i mogućnost nestašica koje bi mogle biti rezultat te mjere.

'Odluka o zamrzavanju cijena je dio paketa mjera, a najvažniji dio tog paketa je zamrzavanje cijena energenata, što trgovcima i građanima strahovito puno znači. Na žalost, trgovci su jako negativno označeni u javnosti. Govori se da zarađuju velike novce, ali i oni imaju problema i to pokazuje da ne rade s velikim maržama', rekao je Katavić za N1 .

'Hoće li itko priznati vrijednost skidanja cijena, ne znamo. To je najveći problem kada su mali trgovci u pitanju', rekao je.

Nada se da povlačenje proizvoda s polica neće dugo potrajati.

'Taj potez ne ide na ruku nikome, niti trgovcima niti potrošačima. Nakon razgovora s predsjednikom Vlade i ministrima rečeno nam je da će se proizvođači prilagoditi i da će nam omogućiti da s najvećim dijelom artikala radimo s maržom od 5 posto, osim mesa gdje je predviđena marža od 1 posto, za što se bojim da neće biti dovoljno za pokrivanje troškova', rekao je.

Kako navodi, 'trgovci gube po kunu i pol po kilogramu šećera, pa si ne žele dozvoliti da netko kupi veliku količinu šećera i stavi ih na svoje police'. Jedino rješenje bilo bi da se dignu cijene cijelog asortimana, ali sumnja da će se netko na to odlučiti. 'Nije jeftino uvoziti robu, jer kriza koja je nastala je globalna, proizvođači se mogu do određene mjere izložiti. Uvjere sam da imaju dovoljno prostora da to izdrže”, rekao je.

Ispada, smatra Katavić, da su trgovci odjednom podigli cijene mlijeka u trgovinama i grabe novac lopatama. 'Nije baš tako. Postoji razlika i treba vidjeti gdje je. Svi smo redom snizili stope PDV-a', zaključio je