Policija u Beču pronašla izbodenog muškarca: Uhićeni Hrvat i Srpkinja

Oko 22:30 policajci su stigli u ulicu Schreygasse, gdje ih je dočekao prizor muškarca koji je, prema prvim informacijama, više puta izboden nožem. Unatoč brzoj intervenciji, muškarac je preminuo na mjestu događaja, javlja Krone.at.

U trenutku dolaska policije u stanu su se nalazile dvije osobe – 56-godišnji državljanin Hrvatske i 46-godišnja državljanka Srbije. Obje osobe bile su pod jakim utjecajem alkohola, a policija ih je odmah uhitila zbog sumnje na ubojstvo.

"Oružje zločina, najvjerojatnije nož, pronađeno je na mjestu događaja", potvrdili su iz bečke policije.

Istraga je u tijeku, a policija zasad nije objavila identitet žrtve niti mogući motiv napada. Očekuje se da će više informacija biti poznato nakon obdukcije i ispitivanja osumnjičenih.