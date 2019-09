Kardinal Bozanić u Zrinu: Ovo nije revizija nego vizija povijesti

Za utvrđivanje istine o stradanjima hrvatskog naroda u vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraću u subotu su se u svojim obraćanjima okupljenima na misnom slavlju i blagoslovu novoizgrađene spomen-crkve Našašća svetog Križa u Zrinu zauzeli zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i sisački biskup Vlado Košić.

Prisjećajući se žrtava Zrina danas smo i radosni jer otvaramo novu spomen-crkvu. Stradanja su uzrokovale snage koje su se iz četničkih pretvorile u partizanske postrojbe, pitanje je kome je Zrin smetao. To je bilo očito zbog katoličkog identiteta mjesta. Više nikada ne smijemo zatajiti našu istinu i nećemo zaboraviti imena žrtava, rekao je biskup Košić.

Oni su posebni govorili o stradanju Zrinjana 9. i 10. rujna 1943. godine kada su partizani pod izlikom kako se radi o ustaškom selu napali Zrin, razrušili sve kuće, spalili župnu crkvu, ubili 291 od ukupno 800 stanovnika, a ostale su raselili te je i nakon Drugog svjetskog rata Zrinjanima i njihovim potomcima bio zabranjen povratak u to mjesto.

Istina sve više izlazi na vidjelo, a bez Zrinjana ne bi bilo ni danas ove crkve. Oni koji bi to trebali ne žele ništa riješiti kao ni odgovoriti na pitanja naših Zrinjana da nije 1995. Zrin oslobođen istina se ne bi nikada saznala. Jugoslavenska komunistička vlast oduzela je Zrinjanima sva prava i ta se nepravda mora ispraviti, istaknuo je.

Je li istraživanje istine o Drugome svjetskom ratu i poraću u nas revizija povijesti?

Kardinal Bozanić uptao je u propovijedi zašto se o ovom i tolikim drugim zločinima komunističkoga režima desetljećima šutjelo, strogo branilo objektivno povijesno istraživanje, A i danas, upozorio je Bozanić, nerijetko istinu želi zataškati, prešutjeti ili bar umanjiti. "Kakvo je to oslobođenje – ma s koje strane dolazilo – u kojemu se u tamu smrti odvodilo ljude bez stvarne krivice i bez suđenja? Kako je moguće da se desetljećima utjerivalo strah u kosti ljudima koji su znali istinu, a o njoj nisu smjeli progovoriti? Je li istraživanje istine o Drugom svjetskom ratu i poraću u nas revizija povijesti?" Upozorio je Bozanić da onaj tko se boji istine i istraživanja povijesnih činjenica, taj u suvremenim okolnostima omogućuje širenje mržnje i netrpeljivosti.

"I ovo današnje spomen-slavlje nije revizija nego vizija povijesti, koju smo dužni prenositi mlađim naraštajima. Oni danas moraju znati istinu o kojoj je komunistička vlast nametnula šutnju. Nećemo se uspjeti suočiti s prošlošću, sve dok se ne rasvijetli istina o žrtvama totalitarističkih režima", poručio je.. "Kao što sam na Dan državnosti rekao, ponavljam i ovdje: 'Samo kada dostojno pokopamo smrtne ostatke naših pokojnika koji su bačeni u jame ili usputne jarke na križnim putevima, bez obzira kojoj su političkoj opciji pripadali, jer svi su naši, samo tada će završiti Drugi svjetski rat u nas. To isto vrijedi i za Domovinski rat'", istaknuo je Bozanić i dodao kako mu je drago da su u posljednje vrijeme na tom području vidljivi pozitivni pomaci. Rekao je kako istina o zločinu etničkoga čišćenja koji je provedeno ovdje, vodi dalje, do same srži režima koji nije birao sredstva i koji je odveo u nove zločine razaranja, progonstva i mržnju prema Hrvatskoj, očitovanu u Domovinskome ratu.

Istina vodi u novi početak, ona je zalog pomirenja i praštanja

"Ta je činjenica još tužnija u spoznaji da nemar za ljude iz Zrina nije vezan samo uz prošla vremena, nego se još uvijek vidi i u postupcima državnih dužnosnika, odnosno u tromosti i nesposobnosti našeg pravnog sustava da omogući ispraviti nepravde. Nadamo se da će i molitva i ova podignuta crkva biti vidljiv poticaj da svi u svojoj društvenoj odgovornosti na državnoj i lokalnoj razini omoguće da istina ne samo oblikuje savjesti, nego da ona bude vidljiva u odlukama koje ispravljaju nepravdu i umjesto zla šire istinu", istaknuo je.

Kazavši kako je puno još zala nanesenih Hrvatskoj i našemu narodu koja se skrivaju, upozorio je kako je zbog toga uvijek iznova moguće sijati neistine i unositi nemir.