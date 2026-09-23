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Karabinjeri čekićima došli do milijuna: Pazite što je sve skriveno u mafijaškoj kući

M.Da.

23.09.2026 u 20:36

Pronađeni novac
Pronađeni novac Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
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Talijanski karabinjeri uhitili su 34 člana klana Angelino, a u jednoj od kuća su uz oružje i opremu za prodaju droge pronašli 3,2 milijuna eura i luksuzne satove

Napuljski karabinjeri razbili su kriminalnu organizaciju u Napulju, ali i zidove kuće jednog od vođa, gdje su pronašli uredno zapakiranih 3,2 milijuna eura i 11 skupocjenih satova.

Novac u apoenima od 50 eura bio je uredno zapakiran u celofan i zazidan ispod pločica i u skrivenim pregradama zidova i ormara. Karabinjeri su u kantama iznosili novac do oklopnog vozila. Uz pozamašnu svotu eura i luksuzne stanove, pronađeno je i oružje te oprema za preprodaju droge, piše Ansa

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Akcija je trajala nekoliko mjeseci. Naime, istražitelji su prisluškivali komunikaciju kriminalaca putem mobitela koje su im rođaci prokrijumčarili u zatvore. Pomogli su i pokajnici koji su pružili dokaze u zamjenu za zaštitu.

Pronađeni novac
Pronađeni novac Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia

Osim pronalaska novca, oružja i dragocjenosti, akcija je rezultirala s 34 privedene osobe, od kojih su 23 završile u istražnom zatvoru, a 11 u kućnom pritvoru. Na teret im se stavlja mafijaško udruživanje, iznude te posjedovanje i preprodaju opojnih droga. 

Riječ je o pripadnicima klana Angelino, koji je bio pod povećalom vlasti pune četiri godine. U tom vremenu su istražitelji doznali da su kriminalci uredno vodili posao s drogom. Pošiljke su stizale u ponedjeljak, rok naplate je bio petak, a punktovi za prodaju unutar obitelji. Sav zaplijenjeni novac bit će prebačen u državni fond za pomoć žrtvama organiziranog kriminala.

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