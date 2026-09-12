Snimljeno dramatično uhićenje u Njemačkoj: Policija pronašla popis od 160 meta

Na snimci z abilježenoj kamerom jednog od policajaca vidi se kako 48-godišnjak leži potrbuške na tlu dok mu naoružani pripadnici policije prilaze s izvučenim oružjem. Policajci mu potom stavljaju lisice i odvode ga do službenog vozila. Na snimci se vidi i šator u kojem je, prema sumnjama istražitelja, Daniel V. boravio, prenosi Euronews.

Samo u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji pronađeno je više od 40 naprava kojima se vodljivi materijal mogao ispaljivati prema dalekovodima u blizini trafostanica. Istražitelji vjeruju da su naprave bile namijenjene izazivanju kratkih spojeva i prekida opskrbe električnom energijom.

Istodobno izlaze novi detalji istrage. Ministar unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije Herbert Reul iz CDU-a rekao je pred parlamentarnim Odborom za unutarnje poslove da su istražitelji otkrili dodatne moguće lokacije povezane s kaznenim djelima. Ne nalaze se samo u toj njemačkoj saveznoj zemlji nego i u drugim dijelovima Njemačke te susjednim državama.

Nove tragove pronašli su i u vozilu zaplijenjenom osumnjičeniku. Reul je otkrio da se u njemu nalazila bilježnica s rukom ispisanim podacima o više od 160 poznatih ili mogućih meta sabotaže. Istražitelji su u međuvremenu provjerili navedene lokacije.

Nakon uhićenja Daniel V. navodno je policiji pokazao i sedam mjesta na kojima je, kako se sumnja, uspostavio skrovišta sa zalihama.

‘Nismo samo uhvatili osumnjičenika za izvedene napade nego smo možda spriječili i čitav niz novih’, rekao je Reul.

Policija je 48-godišnjaka uhitila u utorak, nakon višednevne potrage. Prema navodima njemačke novinske agencije dpa, pronađen je u blizini elektrane Weisweiler nedaleko od Aachena, a list Welt piše da je uhićen tijekom prometne kontrole.

Istražuje se je li imao pomagače

Istragu je zbog posebne važnosti slučaja preuzelo njemačko Savezno državno odvjetništvo. Njegova glasnogovornica potvrdila je da istražitelji, među ostalim, provjeravaju je li osumnjičenik sabotažama pokušao ugroziti ustavni poredak zemlje.

Zbog velikog broja pronađenih naprava istražuje se i je li Daniel V. mogao sam izvesti sve napade. Reul je rekao da vlasti razmatraju mogućnost da je osumnjičenik djelovao po nalogu strane sile, no naglasio je da zasad ne postoje dokazi koji bi potvrdili tu teoriju.

‘Istraga se nastavlja punom brzinom’, poručio je ministar.

Napadi improviziranim projektilima

Istražitelji se posljednjih dana bave nizom sumnjivih sabotaža usmjerenih na elektroenergetsku infrastrukturu u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i Brandenburgu. Prema dosad poznatim informacijama, počinitelj je, među ostalim, improviziranim projektilima ispaljivao vodljivi materijal prema visokonaponskim dalekovodima. Nijedan od incidenata nije izazvao veći prekid opskrbe električnom energijom.

U nekoliko pisama kojima je preuzeta odgovornost nepoznati je autor ustvrdio da stoji iza incidenata na lokacijama elektrana u obje savezne zemlje.

Ministar unutarnjih poslova Saske Armin Schuster, također član CDU-a, ipak je pozvao na oprez pri donošenju zaključaka. I način izvođenja navodnih napada i sadržaj pisma kojim je preuzeta odgovornost opisao je kao neuobičajene.