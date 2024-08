Kapetan otkrio zašto je razočaran šefom uprave Jadrolinije: 'To je zvučalo strašno ružno'

'Koliko možemo pričati o sigurnosti broda koji je star 56 godina i na kojem posada broda radi nekad 14 sati? To nisu sigurni brodovi. To je ono najbitnije što treba istaknuti u cijeloj priči', naglasio je.

Član posade o kojem se ne govori

'Kroz javnost se provlači priča o nekakvim imaginarnim spasiocima četvrtog člana posade. Moram istaknuti člana posade Zvonimira Franića koji je spasio svog kolegu kad je skočio u more. Time sam sve rekao na koji način je pomorcima Jadrolinije stalo i do brodova Jadrolinije i do svojih kolega. To još nitko nije spomenuo. Ove samohvale Uprave i gluposti o kojima pričaju – kozmetičke gluposti o nekim novim brodovima', dodaje Srzentić.

Kaže kako nema vjere u promjene. 'Od postojeće garniture ne očekujem ništa i to je na moju žalost. S ovakvom garniturom koja zatvara oči na sve probleme na koje ukazujemo od 2017. ne očekujem ništa. Očekivali smo razrješenje onih najdogovornijih.'

Srzentić je razočaran izjavom predsjednika Uprave Davida Sopta nakon tragedije. 'Jučer je predsjednik Uprave rekao jednu stvar koja je zvučala strašno ružno: 'Usmjerimo se na nastavak sezone'. Mi pričamo o brodaru koji prevozi otočane, naše bodule, cijelu godinu. On je uspio izjaviti da se usmjerimo na nastavak sezone.'