Kamo pobjeći od vrućina? Izdvojili smo top mjesta za kupanje na rijekama i jezerima blizu Zagreba

Temperature iznad 30° bacile su nas u 'ljetno stanje uma'. No, nekima godišnji odmor i more nisu još ni na vidiku, a neki pak, iz ovog ili onog razloga, ove godine neće ni uspjeti otići na more. Dobra alternativa jest ohladiti se na nekom od kupališta na hrvatskim rijekama ili jezerima, tim više ako niste ljubitelji bazena i jednostavno se želite maknuti od užarenog asfalta. Donosimo vam popis omiljenih kupališta građana do kojih možete skoknuti po svoju dozu osvježenja i odmora. Također, prije kupanja valja imati na umu da prirodna kupališta nose određene rizike, osobito na rijekama gdje struje, virovi i nagle promjene dubine mogu predstavljati opasnost, pa valja biti oprezan

Otok ljubavi 'Otok ljubavi', kupalište na Mrežnici udaljeno samo sat vremena vožnje od Zagreba, razoružat će vas ljepotom i mirom Nalazi se nedaleko od Duge Rese u mjestu Mrežničke Poljice. Otok je formiran prirodnim tokom rijeke, sa svojim zelenim travnjacima, predivnim krajolikom i lopočima u rijeci. Ondje se nalazi i restoran. Cijeli prostor prilagođen je obiteljima s djecom, a velik adut mu je obilje prirodnog hlada koji pruža zaštitu od ljetnog sunca. Djecu će zasigurno obradovati i tobogan, a one avanturističkog duha kajaci kajaci, s kojima možete istražiti nizvodni tok rijeke. Ako vam Otok ljubavi dosadi, samo nekoliko metara prije tog otoka možete pronaći svoje mjesto na Veseloj livadi. A 40 minuta dalje u gradu Ozlju također možete uživati na tamošnjem gradskom kupalištu, ali i brojnim događanjima. Ako vam se pak ne kupa, blizu je slatkovodni akvarij Aquatika u Karlovcu.

Spasioci upozoravaju: Ne precjenjujte svoje plivačke sposobnosti Koliko smo zapravo svjesni opasnosti koje vrebaju, zašto je važno poštovati pravila sigurnog ponašanja i ne precjenjivati vlastite sposobnosti objasnile su gošće HRT-ova Studija 4 Silvana Radovanović, voditeljica Spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa i Silvia Božić, trenerica plivanja i sportske gimnastike. Upozoravaju da su najkritičnije lokacije upravo ona kupališta i plaže na kojima nema spasilaca. Posebno ističe tzv. divlja kupališta u unutrašnjosti, gdje se bilježi najveći broj rizičnih situacija. Navodi i da u pojedinim većim gradovima na gradskim plažama nema organizirane spasilačke službe, zbog čega hitna pomoć na tim lokacijama intervenira i više puta dnevno.



Ističe da takvi primjeri jasno pokazuju koliko su spasioci važni za sigurnost kupača te naglašava da je potrebno zajednički raditi na tome da svaka plaža ima odgovarajuću spasilačku službu.

Božić ističe da posebnu opasnost predstavljaju jezera i rijeke zbog virova, kojima se ni sama ne bi olako približavala unatoč plivačkom iskustvu, ali da i neoprez na moru dovodi do opasnosti zbog bure i juga.



Nadovezala se Radovanović te istaknula da šljunčari i slična kupališta mogu biti opasna zbog virova. -'Šljunčari su za mene isto prilično opasna područja, jezera su mutna i slaba je vidljivost, dno može biti muljevito. To je već taj strah da vi niste sigurni na nogama. Tako da sve ono na što smo navikli malo je drugačije i zbog toga trebamo biti na oprezu', izjavila je Radovanić i uputila apel roditeljima da budu uz djecu i da paze na njih.



Radovanović upozorava da se osobi koja se utapa ne smije prilaziti izravno jer se osoba koja se bori za život može instinktivno uhvatiti za spašavatelja i ugroziti oboje. 'Treba pružiti, odgurnuti neki plutajući predmet, je li to luftić, sva ta neka pomoćna sredstva u vodi i u moru. I kad se osoba smiri, onda iskomunicirati s njom nešto. Ako vidite da osoba pluta na vodi, treba što prije zvati upomoć i što prije izvući osobu vani i krenuti s reanimacijom to jest oživljavanjem', kaže Radovanović.

Kupalište Mrežnički Brig na Mrežnici Prirodne ljepote, zajedno sa starim drvenim mostom i raznovrsnom ugostiteljskom ponudom dobitna su kombinacija, pa ne čudi što je Mrežnički Brig postao omiljen među Dugorešanima, Karlovčanima, ali i Zagrepčanima. Na kupalištu koje se nalazi kod mjesta Belavići (ali i u blizini Otoka ljubavi) rijeka Mrežnica je prilično široka i plitka, ostavljajući mjesta za riječne otočiće. Plićak krase trska, lopoč i ostala vodena vegetacija. Do tamo možete doći i vlakom iz Zagreba, jer je od stanice Belavići do uređenog kupališta manje od 10 minuta hoda. Ovdje možete uživati u sunčanju, okruženi prekrasnom prirodom, a tu je i slapić te prirodni jacuzzi u koji ipak trebate ulaziti s dozom opreza jer je kamenje izrazito sklisko. Za one koji vole kampirati, odmah uz kupalište, nalazi se i Kamp Slapić, vrlo popularan među stranim turistima. Ovdje se nalaze i uređeni WC i restoran.

Jarun i Bundek, Zagreb Za Zagrepčane su Jarun i Bundek prvi izbor kada temperature prijeđu 30 stupnjeva. Iako se na Bundeku kupanje posljednjih godina povremeno ograničava zbog kvalitete vode, oba su jezera i dalje popularna mjesta za rekreaciju, sunčanje i bijeg od gradske vreve. Posebna prednost Jaruna su brojni sportski sadržaji, biciklističke staze i ugostiteljska ponuda, zbog čega je omiljeno okupljalište tijekom cijelog ljeta. Ljepote Slovenije na Krki Na svega nešto više od pola sata vožnje od Zagreba, u Sloveniji, nalaze se čak dva riječna beach bara, povezana veslačkom rutom duž osvježavajuće i mirne rijeke Krke. Riječ je o beach baru Tochka, koji ima dvije lokacije – u Kostanjevici na Krki i u Brežicama – međusobno udaljene svega petnaestak minuta vožnje. Uz ponudu osvježavajućih koktela, ukusne hrane i ljetnih koncerata na otvorenom, ovaj bar pruža sve za cjelodnevni hedonizam. Na obje lokacije moguće je unajmiti razna plovila – od kajaka i SUP dasaka do napuhanaca za plutanje – a zbog mirnog toka rijeke, sve je pogodno i za kupanje i za ležerno veslanje između dvije Tochke.

Bazen u Svetoj Jani Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Stilin







+7 Bazen u Svetoj Jani Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Stilin

Svetojanske toplice Pedesetak kilometara jugozapadno od Zagreba u Jastrebarskom, u neposrednoj blizini punionice mineralne vode Jana, nalaze se Svetojanske toplice, mjesto na kojem brojni stanovnici zagrebačkog zelenog prstena traže osvježenje od paklenih srpanjskih vrućina. Betonirana ograda dužine po petnaestak metara sa svake strane te stepenice i njihovo proširenje koje tvore svojevrsnu plažu korito su kristalno čiste vode, a koja u svako doba godine ima temperaturu od oko 24 stupnja, što je posebno atraktivno zimi, kad isparava. Voda izvire doslovno ispod bazena, što ćete prepoznati po mjehurićima koji vam, poput onih masažnih ribica, grickaju noge dok se kupate. Dodatna prednost u odnosu na bazene na koje ste navikli jest pitomo zeleno okruženje, ujedno startna pozicija planinarske staze na obližnji žumberački vrh Zečak, a osjećaj kad se spustite sa Zečaka vreloga ljetnog dana, pa se bacite u bazen, naprosto je neprocjenjiv. 'Petrinjsko more' – Kupalište na Kupi Petrinjsko kupalište popularno je ljetno okupljalište svih Petrinjaca tijekom ljetnih mjeseci, a nalazi se na samom ušću rječice Petrinjčice u rijeku Kupu. Rijeka Kupa jedna je od najčišćih rijeka u Hrvatskoj te nudi prekrasan ambijent za opuštanje i uživanje u prirodi. Na ovom kupalištu moguće je iznajmiti i kajak, a ako pak želite brzinski otkriti još više prirodnih ljepota ovog kraja, možete iznajmiti quad. Umjetno jezero Čabraji – Križevci Na manje od sat vremena vožnje autom od Zagreba, smjestilo se umjetno jezero Čabraji. Jezero, samo deset kilometara udaljeno od centra Križevaca, površine je oko osam hektara, a s tri strane okruženo je šumom. Ovdje možete uživati u kampiranju, rekreativnom ribolovu i šetnjama okruženi prekrasnim krajolikom. A kupači će biti zadovoljni i temperaturom vode, koja prema ljeti dostiže i 25°C.

Jezero Šoderica – Koprivnica 'Podravsko more' – jezero Šoderica, udaljeno je 15 kilometara od Koprivnice, a nalazi se uz mađarsku granicu i rijeku Dravu. S površinom od 300 hektara, najveće je jezero u Podravini, a nastalo je iskapanjem šljunka (šodera), po kojem je i dobilo ime. Ljeti se na jezeru održavaju zabavni programi, a uz obalu rijeke rade i ugostiteljski objekti. Jezero je tirkizno zelene boje, okružuje ga šljunčana obala, a karakteristično je i po nekolicini otoka.

Foginovo kupalište, Karlovac N obali rijeke Korane, u samom centru Karlovca, krije se prvo registrirano riječno kupalište pri Lučkoj kapetaniji u Hrvatskoj – Foginovo kupalište. Ideja o uređenju kupališta na Korani, rodila se u glavi Dragutina Fogine mlađeg, sina poznatog tiskara i knjigoveže Dragutina Fogine starijeg, krajem 20-ih godina 20. stoljeća. Nakon što je kupio zemljište, trebalo mu je tri-četiri godine da ga uredi i prilagodi za kupanje. Čak je angažirao i inženjera Slavka Bloudeka, koji je konstruirao skijašku skakaonicu na Planici, da obogati kupalište s drvenom skakaonicom za vodu. I dan-danas je Foginovo kupalište 'živo'. Za one koji vole skokove u vodu, tu su skakaonice od deset, pet i tri metra visine. Manje vješti plivači osvježavaju se u plićem dijelu kupališta, a za osobe smanjene pokretljivosti tu je i lift za ulazak u vodu, prilagođene ležaljke, svlačionice i sanitarni čvor. Cirkovečka, Varaždin Popularno varaždinsko kupalište Cirkovečka odlično je izletište i mjesto za rekreaciju, na koje lokalci tradicionalno dolaze po dozu opuštanja na rijeci Dravi, poznatoj po svojim prekrasnim šljunčanim sprudovima. Na Cirkovečkoj se nekada vadio šljunak, čime su nastala i tri jezera odvojena kaskadama.

'Varaždinsko more' - Aquacity Aquacity, kojeg mnogi zovu i 'Varaždinsko more', nalazi se samo tri kilometra od centra Varaždina. S uređenom plažom i zelenim površinama koja se prostiru na 5000 kvadratnih metara, prava je to oaza za kupanje, opuštanje i rekreaciju, a ne nedostaje. Za one koji se ne vole pretjerano izlagati suncu tu je i obilje hlada, a ova oaza kod Varaždina ima i uređeno dječje igralište. Ljubiteljima sportsko-rekreacijskih aktivnosti na raspolaganju su teniski tereni, igralište za mali nogomet, mini-golf i odbojku na pijesku.