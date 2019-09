Kalmeta sretan jer je optužba ostala na 'kafanskim pričama i ćakulama', otkrio i što će sada raditi

Božidar Kalmeta nakon prvostupanjske oslobađajuće presude u aferi HAC Remorker kazao je kako je sud potvrdio da 'kafanske priče i ćakule' nisu točne. Otkrio je i svoje planove nakon ove presude

'Kada je počelo suđenje, rekao sam da sam zadovoljan što je proces počeo jer na sudu ne vrijede kafanske priče, ćakule, nego dokazi, činjenice, svjedoci, vještačenja, a da se ja toga ne bojim. Nakon dvije godine suđenja mogu reći da se to potvrdilo', kazao je Kalmeta novinarima poslije izlaska sa suda. Istaknuo je kako je sutkinja u završnoj riječi istaknula da ga nitko nije teretio. 'Znao sam da jedino tako može biti, no tko mi je vjerovao?' požalio se Kalmeta.

Na pitanje kakvi su mu sada planovi, odgovorio je: 'Kao i dosad. Ja sam u mirovini u koju sam otišao jer sam imao optužbu. Ostat ću u mirovini, pomoćnik sam glavnog tajnika stranke, to ću i ostati. Posvetit ću se svojim najmlađim dečkima koji su peti i osmi razred, brinuti se o njima i odvesti ih na pravi put.'

Zahvalio je novinarima što su pratili tijek suđenja jer je zbog toga i javnost imala prilike doznati što se događa. Zahvaljuje i odvjetniku Krešimiru Vilajtoviću i 'svim ljudima koji su mu na ulici davali potporu'. 'To mi je davalo snagu i vjeru da će istina doći na vidjelo', kazao je Kalmeta. Nije tijekom postupka, kaže, nijednom riječi spominjao politiku niti se vadio na nju.

Odvjetnik Krešimir Vilajtović kazao je kako je od samog početka govorio da nema nikakvih dokaza protiv Kalmete.

'Govorio sam: Što to radite? Odustanite od optužnice. No trebalo je čekati dvije godine i dočekali smo to', kazao je Kalmetin odvjetnik.