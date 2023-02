Kakvu igru igra Kolinda Grabar Kitarović: Može li zaskočiti Milanovića slijeva ili možda Plenkovića zdesna?

Bivša predsjednica države Kolinda Grabar Kitarović, danas formalno samo članica Međunarodnog olimpijskog odbora, posljednjih mjeseci sve intenzivnije se pojavljuje u medijima i javnosti - a paralelno s time sve češća su nagađanja o njenom povratku u politiku

Na koju točno funkciju, nitko se ne usudi prognozirati: analitičari se zabavljaju mogućnošću njenog ponovnog kandidiranja za predsjednicu i novog okršaja sa Zoranom Milanovićem , pa čak i opcijom da Grabar Kitarović 'napadne' predsjednika s, uvjetno rečeno, lijevih pozicija - po istom receptu po kojemu se on zavukao HDZ-u s desna.

Tu je i tradicionalna špekulacija o Kolindi Grabar Kitarović kao mogućoj nasljednici Andreja Plenkovića na čelu HDZ-a, a onda moguće i vlade, jednom kada ovaj odluči prihvatiti funkciju u Europskoj komisiji ili kada eventualno izgubi izbore. No malo tko se slaže oko trenutnog odnosa snaga: jedni predstavljaju bivšu predsjednicu kao 'novo HDZ-ovo oružje' i tvrde da se ona promovira planski, u dogovoru s vrhom stranke.

'Na koncu, nakon bezbroj fotografija i komentara da izgleda 'nikad bolje', ona sama pojavljuje se na naslovnici 'Glorije'. To se ne radi tek tako, bez dubljeg povoda', smatra Trogrlić.

U slučaju bivše predsjednice, dodaje, važnu ulogu ima njen fizički izgled. Koliko god s jedne strane to zvučalo neobično i neprimjereno, činjenica je da ona sama nikada nije bježala o toga da njena fizička pojava bude tema u javnosti.

'Čvrste spoznaje zasad ne postoje, ali iz njenog ponašanja - a sjetit ćemo se, jedno vrijeme nakon gubitka izbora potpuno je nestala iz medija i u javnosti s pojavljivala vrlo sporadično - može se zaključiti da se sada trudi biti prisutna. U proteklih šest mjeseci do godine dana Kolinda Grabar Kitarović aktivna je na društvenim mrežama i prati se svaki njen korak, od protokolarnih dužnosti do raznih susreta i predavanja. Da, vidljivo je da postoji neka vrsta njene kampanje', kaže za tportal komunikacijski stručnjak i politički analitičar Jerko Trogrlić .

Što se tiče političkog rejtinga Kolinde Grabar Kitarović, ovaj analitičar vjeruje da su birači trenutno zaboravili ili potisnuli razloge zbog kojih su bili nezadovoljni njome prije nekoliko godina.

'To nije rijetkost kod bivših političara, sve se često svodi na praksu da se 'pamte samo sretne dane' pa ona stoga danas ima neusporedivo veći potencijal nego u trenutku kada je izgubila izbore. Tomu je svakako pridonio i sam Zoran Milanović nevjerojatnom količinom ekscesa i skandaloznih komentara, pa i na međunarodnoj sceni. Sjetit ćemo se kako smo pomno analizirali istupe bivše predsjednice i skandalizirali se njenim povremenim gafovima ili nespretnim rečenicama izgovorenim na međunarodnoj scenu - a kod Zorana Milanovića to se događa svakodnevno, on s time započinje svoj dan', uspoređuje Trogrlić.