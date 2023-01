Grabar Kitarović o talibanskoj retorici i smjeni Tramišak: Doživjela sam to, osjećaj je grozan, nemate pomoć, nekad ni najbližih

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u nedjelju će biti gošća Mile Moralić u Točki na tjedan televizije N1. Između ostalog, razgovarale su i o smjeni ministrice Nataše Tramišak

Nakon smjene ministrice EU fondova Nataše Tramišak o njoj su se pojavili razni napisi. U više se navrata moglo čuti da je teška za suradnju. Na pitanje kako to komentira Kolinda Grabar Kitarović je rekla da to prati do određene mjere.

“Ne ulazeći u razloge njezine smjene niti kako je radila, vidimo neke tipične karakteristike u odnosu prema ženama. Iskreno, been there, događalo mi se to, u toj situaciji se osjećate grozno, izolirano, nemate pomoć, ponekad ni najbližih. Najgore je što ovo društvo stigmatizira, podupirete li nekoga ili ne, traži se razlog zašto, svrstavanje na strane za ili protiv”, rekla je Grabar-Kitarović za N1.