Kakve ambicije ima Ivanka Trump, koju ismijava američka javnost, i što ona ima s kakistokracijom?

Kći američkog predsjednika zadnjih dana iskače iz paštete. Američka javnost ismijava je zbog snimke na kojoj, očito nepozvana, upada u razgovor Trudeaua, Macrona, May i šefice MMF-a Lagarde na nedavnom sastanku G20 u japanskom Kyotu, objavljene na Instagramu francuskog predsjednika. Najnovije guranje tamo gdje joj nije mjesto za većinu je dokaz više da je angažiranje u Bijeloj kući Ivanke i njezina muža Jareda Kushnera, kraće Javanke - Ja(red)+I(vanka) - popraćeno dugim, neprekinutim osjećajem sramote

Ivankino guranje tamo gdje joj nije mjesto kod kuće je dočekano kao jedna od tekućih neumjerenosti 'republikanske dinastije', pred kojom je u drugi plan pao i Trumpov prvi susret nakon godinu dana s Vladimirom Putinom.

'Šokantno je i tužno to da uz tolike profesionalne diplomate predsjednika SAD-a prati amaterka, još tužnije to da Trump vjeruje kako je nepotizam prihvatljiv na tako visokoj razini i u tako važnoj zemlji kao što je SAD', komentira to bivša savjetnica Georgea W. Busha, Elise Jordan, u CBS Newsu. Komentator Washington Posta Robert Costa vidi to kao brušenje političkog brenda zvanog obitelj Trump, a demokratska zvijezda Alexandria Ocasio-Cortez iz New Yorka tvita da 'biti nečija kći nije kvalifikacija za karijeru'.