Osuđena pravnica čiju karijeru prate skandali dolazi na čelo Europske središnje banke, tko je Christine Lagarde?

Sadašnja izvršna direktorica MMF-a mogla bi se od jeseni naći na čelu banke koja upravlja zajedničkom europskom valutom, a uz podatak da se radi o prvoj ženi na čelu te institucije važan je i onaj da će ECB prvi put voditi osoba koja prije toga nije radila u središnjoj banci

Dogovor oko raspodjele čelnih pozicija u Uniji uključivao je i vrlo važnu poziciju predsjednika Europske središnje banke (ECB, European Central Bank), a za to mjesto predložena je sadašnja izvršna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Christine Lagarde . No jedino je pozicija Michela sigurna, a kandidate za preostale funkcije tek bi trebao potvrditi Europski parlament te u srijedu prvo sebi bira predsjednika, odnosno u slučaju Lagarde Europsko vijeće .

Kao čelnica MMF-a, u kojem joj je mandat 2016. obnovljen na novih pet godina, i bivša ministrica financija Lagarde se može činiti kao osoba s odgovarajućim referencama za odgovornu poziciju u ECB-u, no neki su već primijetili da nema bankarskog, pa tako ni iskustva rada u središnjem bankarstvu. Mnogi smatraju da je imenovanje šefa ECB-a prije svega političko pitanje, no koplja će se sigurno lomiti oko toga je li važnije to što će Europsku središnju banku prvi put voditi žena ili to što će je prvi put voditi netko tko prije toga nije radio u centralnoj banci.

Wim Duisenberg, prvi čelnik ECB-a imenovan 1998., prije toga proveo je 15 godina na čelu nizozemske središnje banke; njegov nasljednik Jean-Claude Trichet prije svog osmogodišnjeg mandata u ECB-u deset godina proveo je na čelu francuske središnje banke, a Mario Draghi, kojem mandat istječe krajem ove godine, šest godina bio je guverner Banke Italije.