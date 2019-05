Kako u Rusiji preminule pjevačice hvale hrabre mrtve novinare

Neukusnom lažnom vijesti u koju su upetljali mrtvu opernu zvijezdu i poginulog novinara, TV i radijska mreža Zvezda ruskog ministarstva obrane opet je potaknula raspravu o lažnim vijestima i primjeni novog zakona o njihovom sankcioniranju te otvorenom nepoštivanju države, službenih dužnosnika i ruskog društva. No hoće li se sankcionirati svaki medij na internetu, pa i zagovarač službene politike, kakav je Zvezda, koja je objavljivala vijesti da Ukrajinci zbog gladi kradu hranu golubovima

Televizijski kanal Zvezda ruskog ministarstva obrane objavio je početkom tjedna na svom webu razgovor s opernom primadonom Elenom Obrascovom povodom smrti TV i radijskog novinara Sergeja Dorenka , čestog kritičara vladine politike i Vladimira Putina . Strastvenom 59-godišnjem zaljubljeniku u motore navodno je pozlilo tijekom vožnje te je u Moskvi došlo do prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao.

Ništa neobično - da Obrascova nije umrla 2015. i da Dorenkov zadnji ispraćaj nije odgođen na zahtjev kćeri zbog dodatne istrage jer je vjerojatno sumnjala u nesretan slučaj kao službeni uzrok smrti. Korisnici društvenih mreža odmah su provalili Zvezdinu podvalu, na što je kanal pokušao spasiti obraz objašnjenjem kako je došlo do nespretne zabune jer su zapravo razgovarali s kćeri pjevačice, i to živom. Kada ni to nije upalilo, ispričali su se javnosti zbog 'neistinitog izvješća', a razgovor je izbrisan s Googleove predmemorije.

Neupućenima nije baš jasno zašto je Zvezda dovela u vezu gorljivu braniteljicu službene ruske politike prije i poslije raspada SSSR-a i kontroverznog 'beskompromisnog novinara', ali je jasno da je to još jedna u nizu neukusnih fake news kojima vojna televizija i njezin portal obasipaju javnost.