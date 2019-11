Kako su novinari u očima sve više predsjednika postali gadovi vrijedni prezira i neprijateljski igrači na bojnom polju

Brazilski predsjednik prijeti ukidanjem nacionalne TV mreže Globo. Prošla je godina dana od mučkog ubojstva Džamala Hašodžija, za koje svijet optužuje saudijskog princa prijestolonasljednika, Turska je tri godine zaredom sa 68 zatvorenih novinara prva u svijetu, a od 2011. godine 16 novinara leži u zatvoru i čeka suđenje u Eritreji... Kakvu poruku takvima šalje Donald Trump, za kojega su mediji tek jedan od neprijateljskih igrača na bojnom polju koje treba diskreditirati

Istodobno Bijela kuća objavljuje preporuku saveznim agencijama za ukidanje pretplate na The New York Times i The Washington Post jer se Donaldu Trumpu ne sviđa to kako pišu o njemu. 'Većina medija u ovoj zemlji korumpirana je i bave se lažima!' grmi predsjednik, a kada ga novinarka Lesley Stahl pita zašto ih stalno napada, on kaže: 'Želim diskreditirati novinare.' Predsjednik je inače imao dug i 'incestuozan' odnos s medijima. Kada su mu trebali popularnost i slava, ulagivao se njujorškim tabloidima i rađao reality show 'Pripravnik', no kada je postao predsjednik, otvorio je vatru po njima, optužujući ih za 'širenje lažnih vijesti' te da su 'neprijatelji naroda'.

Dakako, nedopustivo je ovakve zemlje uspoređivati s predvodnikom demokracije i slobode medija u svijetu. 'U Sjedinjenim Državama dugo smo cijenili slobodu medija kao dodatnu provjeru moći predsjednika i vlade te kao način podizanja svijesti javnosti o pitanjima od nacionalnog značenja', piše The New York Times, ali i Trumpu i Bolsonaru smetaju nadzor i provjera.

Taktiku diskreditiranja, kaže Hamilton, Trump je prepisao od Nixona. Bivši predsjednik naređivao je ilegalno prisluškivanje telefona redakcija i novinara, od ravnatelja FBI-ja Edgara Hoovera tražio skupljanje informacija o homoseksualcima među novinarima te od svojih suradnika očekivao da širenjem škakljivih priča o njima 'ubiju kučkine sinove'. Web stranica Axios izvještava pak da Trumpove pristaše namjeravaju prikupiti dva milijuna dolara za razotkrivanje novinara i urednika The New York Timesa, The Washington Posta i drugih medija, a inkriminirajuće informacije o njima proslijediti 'prijateljskim medijima' kao što je Breitbart.

Nakon jednog kritičnog komentara 1969. Nixon je naredio svojim ljudima da ne razgovaraju s reporterima The New York Timesa, The Washington Posta i St. Louis Post-Dispatcha, a šef kabineta Bob Haldeman izdao je naređenje da se novinari The New York Timesa i The Washington Posta ne smiju pozivati na nedjeljne mise u Bijeloj kući jer su pisali o tome da se na njih pozivaju samo donatori, kandidati i pristaše Republikanske stranke. I Bijela kuća je prošle godine uskratila akreditaciju za presice novinaru CNN-a Jimu Acosti, ali mu je odlukom federalnog suda morala biti vraćena jedanaest dana kasnije.