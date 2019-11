Trump traži da se objavi identitet zviždača: On je radikal i Obamin pristaša koji me mrzi

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je ponovo zatražio da se otkrije identitet zviždača koji je potaknuo postupak njegova opoziva i, tvrdi njegov odvjetnik, spreman je odgovarati na pitanja republikanaca.

"Zviždač je toliko u krivu da mora izaći iz sjene", objavio je američki predsjednik na Twitteru u nedjelju prijepodne. "Lažni mediji znaju tko je on, ali budući da su u službi demokrata, ne žele reći", dodao je.

U nekim konzervativnim medijima se već nekoliko dana spominje jedno ime i unatoč propisima o zaštiti zviždača, republikanski zastupnici su poduprli njihove napise preuzimajući ih na Twitteru.

Ako je to njegov pravi identitet, to je pristaša bivšeg demokratskog predsjednika Baracka "Obame koji mrzi Trumpa. On je radikal", rekao je novinarima newyorški milijarder nešto kasnije tijekom dana.

Zviždač, član obavještajne zajednice, koji je jedno vrijeme radio u Bijeloj kući, ljetos je upozorio na sadržaj telefonskog razgovora u kojemu je Donald Trump zatražio od ukrajinskog kolege da provede istragu o jednom od njegovih demokratskih suparnika, Joeu Bidenu.

Njegovo izvješće, objavljeno u rujnu, nagnalo je predsjednikovu administraciju da objavi transkript razgovora.

Demokrati su, sigurni da imaju dokaz o predsjednikovoj "zlouporabi vlasti", 24. rujna pokrenuli istragu radi "impeachmenta" (opoziva) u Zastupničkom domu gdje su u većini.