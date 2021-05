Kako je režiser 'The Omena' povezao Antu Gotovinu i Katoličku crkvu s izbacivanjem filmske ekipe iz Hrvatske

Iako je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban okrenuo priču i sada tvrdi kako on nema veze s požarom u kojem je prije 15-ak godina u Solinu izgorio set američkog horor filma 'The Omen', njegovo skandalozno priznanje da je 'inscenirao' taj požar snažno je odjeknulo. Bit će zanimljivo čuti što će o tome reći redatelj John Moore, a do tada podsjećamo na njegovu izjavu o razlozima naprasnog odlaska filmske ekipe iz Hrvatske 2006. godine

Hvalisanje župana Blaženka Bobana pred ministricom turizma Nikolinom Brnjac da je inscenirao 'zapaljenu Salonu' kako bi osujetio američke producente da na toj lokaciji snime horor film sa scenom crne ruke malog antikrista Damiena koja se pomalja iz groba stiže 15-ak godina nakon što je na arheološkom nalazištu Manastirine pod okriljem noći buknuo požar.

Kako se požar, prema navodima policije, sam ugasio, nije bilo potrebe za intervencijom vatrogasaca, a s obzirom na počinjenu štetu, podnesena je kaznena prijava protiv nepoznate osobe za kazneno djelo uništenja i oštećenje tuđe stvari. Irski režiser John Moore izjavio je za The Irish Times kako je premještanje seta koštalo produkciju pola milijuna dolara i prouzročilo nekoliko mjeseci zastoja u snimanju hororca američkog filmskog studija 20th Century Fox. Može se očekivati da će Moore nakon Bobanove izjave tražiti naknadu štete, a o tome već razmišlja i Mario Ivezić, hrvatski scenograf i vlasnik zagrebačke tvrtke Moj film, koproducenta na snimanju filma u Solinu. 'Ne znam u ovom trenutku hoću li tužiti, ali ako se odlučim na to, bit će to zbog gubitka ugleda i budućih poslova', precizirao je Ivezić za Jutarnji list. Prisjetio se i reakcija stranih filmaša.

'Možete zamisliti kako je to izgledalo kada smo morali javiti redatelju da je zbog vjerske histerije zapaljen set. On nije mogao vjerovati, mislio je da se šalimo. Znam da je 20th Century Fox razmatrao tužbu protiv Hrvatske, a tražio bi čak dva milijuna dolara odštete, raspitivali su se, ali su na kraju odustali. Shvatili su da bi ih sve to više koštalo nego da puste cijelu priču', ispričao je scenograf Ivezić. Nekoliko mjeseci nakon požara The Irish Times napisao je da je režiser bio prisiljen napustiti Hrvatsku. 'Moore, koji radi remake horora 'The Omen' iz 1976., namjeravao je snimiti dijelove filma u Zadru, na hrvatskoj obali Jadrana, no jučer je rekao da im je opozvana dozvola nakon primjedbi katoličkih vlasti. Stoga je film, u kojem američki veleposlanik spoznaje da mu je sin Antikrist, uglavnom snimljen u Italiji i Češkoj', piše irski dnevnik.

Moore je kazao da Katoličku crkvu u Hrvatskoj smatra krivom za kampanju protiv filma. 'Lani u prosincu, nekih tjedan dana prije nego smo se trebali uputiti u Hrvatsku, (navodni) ratni zločinac Ante Gotovina uhićen je na Kanarskim otocima. Kao dio nagodbe za ulazak u EU, Hrvatska ga je morala predati sudu za ratne zločine. Hrvatska Vlada tražila je od Katoličke crkve da joj pomogne pridobiti ljude (prihvaćanje), a uvjet Crkve bio je da nas izbace', ispričao je Moore. Nedugo potom, u razgovoru za Jutarnji list, režiser je ponovno spomenuo Gotovinu. Jutarnji je naveo da je filmska ekipa otjerana iz Hrvatske jer se protiv snimanja na solinskom groblju pobunio tamošnji župnik, don Vinko Sanader, dok su neke scene snimane u Rimu, Vatikanu i Materi, gdje je snimana i 'Pasija'.

'Ironično je da smo dobili dozvolu za snimanje u Vatikanu, a Hrvatsku smo morali napustiti jer je netko rekao da je riječ o sotonama i da se takav film ne može snimati na groblju. Doduše, cijela situacija kod vas je u to vrijeme bila prilično kaotična, napose zbog događanja povezanih s Antom Gotovinom. Međutim, bez obzira na sve, Hrvatska mi je i dalje vrlo draga zemlja u koju ću se sigurno vratiti jer u njoj imam puno prijatelja. Šteta, jer je to mogla biti dobra promocija za vas', rekao je Moore. Gotovina je, podsjetimo, uhićen na Kanarima 7. prosinca 2005. dok je požar, prema policijskom izvješću, evidentiran 9./10. prosinca 2005.