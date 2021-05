Splitski župan Boban okrenuo priču, sad tvrdi da nema veze s požarom na setu američkog filma: Ne bojim se prijava

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban okrenuo je priču i tvrdi kako on ne stoji iza požara u kojem je proije 15-ak godina u Solinu izgorio set američkg horor filma 'Omen 666'

'Pa dobro, to je bilo u neformalnom druženju i onako polušaljivim tonom je to napravljeno. Jer kad sam rekao inscenirao, niti je mene tko zvao, niti sam ja koga zvao. Ja sam rekao, evo, postoji mogućnost da se to dogodi', tvrdi sada Boban.

A ono što je za župana - šala, sada provjerava policija koja je tada stigla na već ugašeno požarište. Najavili su ispitati slučaj, pa i župana. 'Ne, ja se ne bojim nikakvih prijava. Ali ako su te vrijednosti u pitanju, evo me, tu sam', kaže Boban.