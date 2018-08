Kako je čovjek opljačkao Zemlju, a čini tek mizernih 0.01 posto

Među svime što živi za Zemlji čovječanstvo sa trenutno 7.6 milijardi jedinki čini mizernu manjinu od 0.01 posto, ali od početka civilizacije uništilo je 83 posto divljih sisavaca i polovinu biljaka, dok je domaću stoku razmnožilo do neslućenih razmjera. Procjenom cjelokupnog života na globusu, grupa znanstvenika izraelskog Instituta za znanost Weizmann potvrđuje čovjeka kao istodobno i beznačajnog, i krajnje dominantnog u velikoj shemi života na našoj planeti

Vozači su se nekad ljutili što moraju brisačem uklanjati tu malu diviziju letećih krilatih kamikaza da uopće vide cestu. Tako je bilo nekada, danas se vozači, naročito na njemačkim cestama, sve manje ili uopće ne žale na uprljana automobilska stakla. Naime, u Njemačkoj je u zadnja tri desetljeća nestalo tri četvrtine biomase letećih insekata. Neki to proglašavaju 'ekološkim Armagedonom', kojemu je kriv čovjek sa svojom industrijaliziranom poljoprivredom i pesticidima. Ubijajući štetočine, ubijao je i korisne insekte (u opasnosti su naročito pčele), a bez njih nema oprašivanja voćki, ni tisuća hranidbenih lanaca, pa je, primjerice, njihovim nestankom od sedamdesetih godina prošloga stoljeća u Velikoj Britaniji nestala i polovina ptica koje žive u okolini poljoprivrednih zemljišta. Neke vrste potpuno su iščezle.

Jeste li čuli za fenomen prednjeg stakla automobila? To je ono kada vam se nakon duge i jako brze ljetne vožnje nalijepe jata mušica uslijed smrtonosnog sudara sa staklom.

Proizvodnja više hrane znači novi kaos u prirodi

S obzirom da čovječanstvo trenutačno broji 7.6 milijardi jedinki, da ih se 2050. očekuje devet milijardi, a da će 2100. godine vjerojatno trebati nahraniti 12 milijardi gladnih usta, proizvodit ćemo više hrane, a proizvodnja više hrane znači novi kaos u prirodi i 'novi svjetski poredak' među živim bićima.

Među svime što živi na Zemlji čovjek čini mizernu manjinu od 0.01 posto, ali od početka civilizacije uništio je 83 posto divljih sisavaca, 50 posto biljki i 15 posto riba, dok je domaću stoku razmnožio do neslućenih razmjera. To je zaključak revolucionarne procjene cjelokupnog života na planetu koja čovječanstvo otkriva kao istodobno i beznačajno, i krajnje dominantno u velikoj shemi života na Zemlji, piše The Guardian o najnovijoj studiji grupe stručnjaka sa izraelskog Instituta za znanost Weizmann objavljenoj u Zborniku radova američke Nacionalne akademije za znanost.