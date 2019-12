Kako diše Hercegovina pred izbore? Škoro i Bujanec su bezobrazni i kvarni. Kolinda pobjeđuje, ali i u nju isto ko da je uša neki đava. Fali Milijan Brkić!

Na tih šezdesetak kilometara od granice u Vinjanima Donjim do centra Mostara, uključujući Grude i Široki Brijeg kao srce tvrde Hercegovine, reporteri tportala prebrojali su 6 (slovima: šest) predizbornih plakata. Kolindinih, naravno

Što zapravo HDZ u nedjelju očekuje od Hercegovaca? U samoj središnjici ove stranke nisu baš oduševljeni pojavom novinara koji vršljaju, pa bi radije komunicirali pisano, no zato nas prima njihov gradonačelnik Gruda Ljubo Grizelj . Fin čovjek, pristojan, već desetak godina je u fotelji i uporno osvaja sjevernokorejskih 80 do 90 posto glasova. Svjestan je da je na ovaj način demokracija zapravo donekle suspendirana i kaže da je za sve krivo neriješeno nacionalno pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. A za hrvatske predsjedničke izbore…

'Škoro? Ma on je bezobrazan: evo, kazao je da mu u Hercegovini nisu dali pjevati, a on održao koncerte gdje god je htio. U Duvnu, u Širokom, u Grudama… I onaj njegov Bujanec, prije naših lokalnih izbora dovukao sve HDZ-ove protukandidate i promovirao ih, agitirao za njih, a evo ja opet osvojio 82 posto. Kvarna je to ekipa jer misle da znaju šta narod želi čuti, pa svašta pričaju. Ali neće ljudi nasjesti', ispraća nas načelnik Grizelj.

'Jednostavno je: postoje ukupno 44 biračka mjesta i realno je da svako od njih obradi 500 do 600 ljudi u jednom danu, a od toga Kolinda dobiva najmanje 90 posto. Ima i nešto ljudi koji imaju adrese s druge strane granice, u Imotskom, pa će tamo glasati', govori nam načelnik i šef lokalnog HDZ-a. Na pitanje hoće li organizirati kakav prijevoz do konzulata, k'o iz stopa odgovara da neće, nema šanse.

'Ako ćete iskreno, ne zanimaju me ni ovi naši ovdje, a kamoli oni vaši. Ionako se uvijek vrte isti ljudi i iste politike. Čula sam neki dan onu izjavu o plaći od osam tisuća eura , pa to više nije ni smiješno nego baš strašno. Ne pada mi na pamet glasati, a ionako nisam uzela dvojno državljanstvo', povjerava nam se Mia Laketić.

U Mostaru idemo metodom slučajnog odabira i ispred golemog šoping centra zaustavljamo prolaznike, pa ih malo ispitujemo o izborima. Svi nekamo žure, trče, a na spomen ove teme mahom se grohotom smiju. 'Šta me briga?' najčešći je odgovor. I što su sugovornici mlađi, to su odlučniji u ignoriranju utrke u susjednoj državi.

'Kolinda je smršavila desetak kila i to joj je zapravo najveći uspjeh, dobro bi joj pasao 'Život na vagi'. Škoro mora poraditi na svom glasu, dakle on je za 'The Voice', a Milanovića vidim u 'Životu na selu'. Iskreno, svi mi oni mirišu na Mesićevu ekipu, sve je to ideološka ljevica - samo što je Europska unija nova Kominterna. Mi Hrvati živimo u konc-logoru, jedino je ta vaša Hrvatska logor poluotvorenog tipa', smrtno je ozbiljan Topić.

Na izborima će glasati, ni manje ni više nego za Kolindu Grabar Kitarović. Ponijet će se kao svaki pametni član bilo koje političke stranke, dakle glasati bez pogovora.

'Moraš biti principijelan i bez stava, to je dobitna kombinacija. Treba i živit, jel tako?'