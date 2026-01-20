Kakav udarac za Macrona! Nakon što je odbio Trumpa, stiže šokantna osveta

Na pitanje novinara o Macronovoj izjavi da se neće pridružiti odboru, Trump je rekao: "Je li to rekao? Pa, nitko ga ne želi jer će vrlo brzo otići s dužnosti".

"Uvest ću carine od 200 posto na njegova vina i šampanjce i on će se pridružiti, ali ne mora se pridružiti", rekao je Trump. Francuska namjerava odbiti poziv da se pridruži inicijativi u ovoj fazi, rekao je u ponedjeljak izvor blizak Macronu.