Kakav to podzemni kompleks Trump želi napasti? U njemu Iran možda skriva svoju najveću tajnu

Američki predsjednik Donald Trump podigao je napetosti izjavom da će SAD 'vrlo vjerojatno uskoro' napasti područje u kojem se nalazi podzemni kompleks u kojem su, kako tvrde izraelski obavještajci, Iranci premjestili centrifuge za obogaćivanje uranija

Izraelske obavještajne službe procjenjuju da je Iran premjestio tisuće centrifuga za obogaćivanje uranija u strogo čuvani podzemni kompleks poznat ispod planine Kolang Gaz La, poznatoj i pod nazivom Pijuk (engl. Pickaxe), čime ih je učinio znatno težom metom za moguće američke ili izraelske napade. Kako ekskluzivno doznaje The Wall Street Journal, pozivajući se na američke i izraelske dužnosnike, Izrael je o tim saznanjima obavijestio Washington. Prema procjenama izraelskih obavještajaca, Teheran je premještanje započeo još prošle jeseni, nakon 12-dnevnog rata u lipnju 2025. godine, kada su SAD i Izrael gađali više iranskih nuklearnih postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump dodatno je podigao napetosti izjavom da će SAD 'vrlo vjerojatno uskoro' napasti područje u kojem se nalazi taj kompleks.

'Vrlo ćemo vjerojatno uskoro pogoditi to područje. I oni tu ne mogu učiniti baš ništa', rekao je Trump u utorak. Teheran je odgovorio da će svaki američki napad na njegova nuklearna postrojenja smatrati širenjem rata na cijelu regiju. Što je planina Pijuk? Jedan od najtajanstvenijih objekata iranskog nuklearnog programa smješten je u središnjem dijelu zemlje, oko kilometar i pol južno od poznatog postrojenja za obogaćivanje uranija u Natanzu, koje je već bilo meta američkih i izraelskih napada. Kompleks se nalazi najmanje 100 metara ispod planine Kolang Gaz La, prema podacima Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost (ISIS). Gradnja objekta započela je 2020. godine, a Iran ga je tada Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) prijavio kao buduće postrojenje za sastavljanje centrifuga potrebnih za proizvodnju nuklearnog goriva. Satelitske snimke otkrivaju nove detalje Budući da javno nisu dostupni nacrti kompleksa, stručnjaci njegov razvoj prate analizom satelitskih snimaka. One pokazuju da kompleks ima više podzemnih tunela, široki sigurnosni pojas te ulaze ojačane betonom kako bi izdržali moguće zračne napade. Prema dostupnim procjenama, objekt još nije potpuno operativan, ali se građevinski radovi nastavljaju, a posljednjih mjeseci navodno su intenzivirani. Analitičari smatraju da Iran ondje možda proizvodi nove centrifuge, premješta aktivnosti iz oštećenih nuklearnih postrojenja ili čak priprema potpuno novo tajno postrojenje za obogaćivanje uranija.