Kakav to podzemni kompleks Trump želi napasti? U njemu Iran možda skriva svoju najveću tajnu

Američki predsjednik Donald Trump podigao je napetosti izjavom da će SAD 'vrlo vjerojatno uskoro' napasti područje u kojem se nalazi podzemni kompleks u kojem su, kako tvrde izraelski obavještajci, Iranci premjestili centrifuge za obogaćivanje uranija
Izraelske obavještajne službe procjenjuju da je Iran premjestio tisuće centrifuga za obogaćivanje uranija u strogo čuvani podzemni kompleks poznat ispod planine Kolang Gaz La, poznatoj i pod nazivom Pijuk (engl. Pickaxe), čime ih je učinio znatno težom metom za moguće američke ili izraelske napade.
Kako ekskluzivno doznaje The Wall Street Journal, pozivajući se na američke i izraelske dužnosnike, Izrael je o tim saznanjima obavijestio Washington. Prema procjenama izraelskih obavještajaca, Teheran je premještanje započeo još prošle jeseni, nakon 12-dnevnog rata u lipnju 2025. godine, kada su SAD i Izrael gađali više iranskih nuklearnih postrojenja.
Američki predsjednik Donald Trump dodatno je podigao napetosti izjavom da će SAD 'vrlo vjerojatno uskoro' napasti područje u kojem se nalazi taj kompleks.
'Vrlo ćemo vjerojatno uskoro pogoditi to područje. I oni tu ne mogu učiniti baš ništa', rekao je Trump u utorak.
Teheran je odgovorio da će svaki američki napad na njegova nuklearna postrojenja smatrati širenjem rata na cijelu regiju.
Što je planina Pijuk?
Jedan od najtajanstvenijih objekata iranskog nuklearnog programa smješten je u središnjem dijelu zemlje, oko kilometar i pol južno od poznatog postrojenja za obogaćivanje uranija u Natanzu, koje je već bilo meta američkih i izraelskih napada.
Kompleks se nalazi najmanje 100 metara ispod planine Kolang Gaz La, prema podacima Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost (ISIS).
Gradnja objekta započela je 2020. godine, a Iran ga je tada Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) prijavio kao buduće postrojenje za sastavljanje centrifuga potrebnih za proizvodnju nuklearnog goriva.
Satelitske snimke otkrivaju nove detalje
Budući da javno nisu dostupni nacrti kompleksa, stručnjaci njegov razvoj prate analizom satelitskih snimaka.
One pokazuju da kompleks ima više podzemnih tunela, široki sigurnosni pojas te ulaze ojačane betonom kako bi izdržali moguće zračne napade. Prema dostupnim procjenama, objekt još nije potpuno operativan, ali se građevinski radovi nastavljaju, a posljednjih mjeseci navodno su intenzivirani.
Analitičari smatraju da Iran ondje možda proizvodi nove centrifuge, premješta aktivnosti iz oštećenih nuklearnih postrojenja ili čak priprema potpuno novo tajno postrojenje za obogaćivanje uranija.
Izrael tvrdi da je ondje završio dio iranskog nuklearnog programa
Izraelski obavještajni izvori vjeruju da je nakon prošlogodišnjih napada Iran u kompleks Pijuk prebacio dio zaliha visoko obogaćenog uranija, ali i napredne centrifuge.
Tijekom 12-dnevnog rata Izrael je gađao ključna nuklearna postrojenja u Natanzu, Isfahanu i Fordovu te likvidirao više znanstvenika uključenih u razvoj nuklearnog programa. Pred sam kraj sukoba uključile su se i Sjedinjene Države te su snažnim bombama napale ta postrojenja.
Trump je tada tvrdio da su iranske nuklearne sposobnosti 'potpuno uništene', no kasnije procjene američkih i međunarodnih obavještajnih službi pokazale su da je dio programa ipak ostao sačuvan, premda ozbiljno oštećen.
Ni SAD ni Izrael tijekom tih napada nisu gađali kompleks Pijuk.
CNN je ranije izvijestio da je Iran nakon toga osigurao svoje zalihe gotovo oružnog uranija zatrpavanjem tunela i postavljanjem eksplozivnih zamki na ulazima.
Trump umanjuje izraelske tvrdnje
Na pitanje jesu li napredne centrifuge doista premještene u Pijuk, Trump nije potvrdio izraelske navode.
'Nemamo to potvrđeno', rekao je američki predsjednik.
S druge strane, visoki sigurnosni izvor iz Teherana ranije je za CNN odbacio tvrdnje da se u kompleksu odvijaju aktivnosti povezane s obogaćivanjem uranija. Iran i dalje tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo civilne prirode te da služi proizvodnji energije.
Može li kompleks biti uništen?
Stručnjaci nisu suglasni oko toga koliko bi napad na Pijuk bio učinkovit.
Analitičarka Andrea Stricker smatra da bi SAD trebao onesposobiti kompleks kako bi spriječio Iran da obnovi kapacitete za obogaćivanje uranija i eventualni razvoj nuklearnog oružja.
Institut ISIS navodi da objekt, unatoč dubokoj lokaciji, ima određene ranjivosti. Za normalan rad potrebni su mu ventilacija, električna energija, rashladni sustavi, opskrba i stalni dolazak osoblja, što bi moglo predstavljati potencijalne mete.
No dio stručnjaka upozorava da bi čak i najjače bombe vjerojatno mogle uništiti samo ulaze u tunele, a glavni podzemni kompleks ostao bi netaknut.
James Acton iz Carnegie Endowmenta smatra da bi eventualni američki napad mogao tek zatrpati pristupne tunele.
'To nije potez koji mijenja igru', poručio je.