Najmanje 26 ljudi umrlo u indijskoj državi Assam zbog poplava

Tijelo za upravljanje katastrofama Assama priopćilo je da je u utorak 21 osoba poginula nakon velikih poplava u državi, čime je ukupan broj poginulih porastao na 26.

Brahmaputra, jedna od najvećih svjetskih rijeka, na nekim je mjestima bila iznad opasne granice. Država gotovo svake godine tijekom monsuna bilježi štetu od povećanog protoka vode. Ključna autocesta Jammu-Srinagar zatvorena je za vozila nakon višestrukih klizišta, izjavila je prometna policija Jammua i Kašmira u objavi na platformi X.

Hodočašće u Kedarnath obustavljeno je u nekim područjima, a hodočasnici su evakuirani nakon što se na rutu odronilo kamenje, izvijestila je novinska agencija ANI.

Indijski meteorološki ured prognozirao je u srijedu još jakih kiša i grmljavina za Assam, Gujarat, Himachal Pradesh te Jammu i Kašmir na sjeveru. Vlasti u himalajskoj državi Himachal Pradesh upozorile su u srijedu na bujične poplave.