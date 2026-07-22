NEPRESTANE KIŠE

Najmanje 26 ljudi umrlo u indijskoj državi Assam zbog poplava

L. Š. / Hina

22.07.2026 u 11:59

Assam
Assam Izvor: EPA / Autor: ANUWAR ALI HAZARIKA
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Najmanje 26 ljudi umrlo je ovog tjedna u sjeveroistočnoj indijskoj državi Assam zbog poplava nakon neprestane kiše, priopćile su vlasti, a očekuje se da će u srijedu grmljavine i jaki vjetrovi pogoditi nekoliko dijelova sjevera i istoka zemlje

Tijelo za upravljanje katastrofama Assama priopćilo je da je u utorak 21 osoba poginula nakon velikih poplava u državi, čime je ukupan broj poginulih porastao na 26.

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Brahmaputra, jedna od najvećih svjetskih rijeka, na nekim je mjestima bila iznad opasne granice. Država gotovo svake godine tijekom monsuna bilježi štetu od povećanog protoka vode. Ključna autocesta Jammu-Srinagar zatvorena je za vozila nakon višestrukih klizišta, izjavila je prometna policija Jammua i Kašmira u objavi na platformi X.

Hodočašće u Kedarnath obustavljeno je u nekim područjima, a hodočasnici su evakuirani nakon što se na rutu odronilo kamenje, izvijestila je novinska agencija ANI.

Indijski meteorološki ured prognozirao je u srijedu još jakih kiša i grmljavina za Assam, Gujarat, Himachal Pradesh te Jammu i Kašmir na sjeveru. Vlasti u himalajskoj državi Himachal Pradesh upozorile su u srijedu na bujične poplave.

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