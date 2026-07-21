Trump poručio Burnhamu: Tu smo da pomognemo!

To će također ublažiti strahove nakon što je republikanski predsjednik prethodno opisao Burnhama kao "izuzetno liberalnog" i "gradonačelnika grada". Osim toga, to signalizira novi početak u transatlantskom partnerstvu nakon što su odnosi s Keirom Starmerom postali sve napetiji zbog rata u Iranu, prenosi Reuters.

Rana podrška bivšem gradonačelniku Velikog Manchestera od strane američkog predsjednika uslijedila je nakon što su njih dvojica razgovarali telefonom nedugo nakon Burnhamova stupanja na dužnost u Downing Streetu.

U optimističnoj poruci na svojoj platformi Truth Social Trump je također poželio Burnhamu "sretno i sve najbolje".

Burnham je dobio Trumpovu podršku nakon izvješća da bi mogao podržati nova bušenja nafte i plina u Sjevernom moru, što je predsjednik podržavao.

Trump, glasni zagovornik fosilnih goriva, inzistirao je da bi daljnje bušenje u Sjevernom moru "učinilo Ujedinjeno Kraljevstvo, od zemlje pogođene siromaštvom, jednom od najbogatijih zemalja svijeta".

Na Truth Social Trump je objavio da su razgovarali o nafti Sjevernog mora, trgovini, vojnom savezu, razminiranju Hormuškog tjesnaca i mnogim drugim temama.

Važnost poziva ranije je istaknulo britansko veleposlanstvo u Washingtonu. Misija je na X-u objavila da je Burnham razgovarao s Trumpom "u roku od sat vremena od preuzimanja dužnosti”, naglasivši važnost partnerstva Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a od prvog dana.

Dodali su da su "vođe razgovarale o zajedničkim prioritetima i složile se da ostanu u bliskom kontaktu".