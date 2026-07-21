optimimistična poruka

Trump poručio Burnhamu: Tu smo da pomognemo!

V. B./Hina

21.07.2026 u 06:03

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Graeme Sloan / POOL
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Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da novoimenovani britanski premijer Andy Burnham "ima veliki posao pred sobom, ali da će ga moći obaviti" te je obećao da će SAD "biti tu da pomognu"

U optimističnoj poruci na svojoj platformi Truth Social Trump je također poželio Burnhamu "sretno i sve najbolje".

Rana podrška bivšem gradonačelniku Velikog Manchestera od strane američkog predsjednika uslijedila je nakon što su njih dvojica razgovarali telefonom nedugo nakon Burnhamova stupanja na dužnost u Downing Streetu.

Novi početak

To će također ublažiti strahove nakon što je republikanski predsjednik prethodno opisao Burnhama kao "izuzetno liberalnog" i "gradonačelnika grada". Osim toga, to signalizira novi početak u transatlantskom partnerstvu nakon što su odnosi s Keirom Starmerom postali sve napetiji zbog rata u Iranu, prenosi Reuters.

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Burnham je dobio Trumpovu podršku nakon izvješća da bi mogao podržati nova bušenja nafte i plina u Sjevernom moru, što je predsjednik podržavao.

Trump, glasni zagovornik fosilnih goriva, inzistirao je da bi daljnje bušenje u Sjevernom moru "učinilo Ujedinjeno Kraljevstvo, od zemlje pogođene siromaštvom, jednom od najbogatijih zemalja svijeta".

Na Truth Social Trump je objavio da su razgovarali o nafti Sjevernog mora, trgovini, vojnom savezu, razminiranju Hormuškog tjesnaca i mnogim drugim temama.

Važnost poziva ranije je istaknulo britansko veleposlanstvo u Washingtonu. Misija je na X-u objavila da je Burnham razgovarao s Trumpom "u roku od sat vremena od preuzimanja dužnosti”, naglasivši važnost partnerstva Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a od prvog dana.

Dodali su da su "vođe razgovarale o zajedničkim prioritetima i složile se da ostanu u bliskom kontaktu".

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