Trump će dočekati tijela američkih vojnika poginulih u ratu s Iranom

I republikanski i demokratski zakonodavci postavljali su pitanja o ratu , koji je uzrokovao porast globalnih cijena nafte i ne pokazuje znakove kraja. Od početka rata u veljači, Trump je ponudio različite ciljeve za rat. Američki predsjednik otputovat će u zračnu bazu Dover u Delawareu na ceremoniju.

Ceremonija, poznata kao 'dostojanstveni prijenos tijela', događa se usred rastuće frustracije Trumpovim ratom protiv Irana. Rat je američke porezne obveznike do sada koštao najmanje 37,5 milijardi dolara , doveo je do smrti 18 američkih vojnika i ozljeda više od 450 vojnika. Ubio je tisuće Iranaca.

Američki predsjednici i potpredsjednici redovito prisustvuju svečanim ceremonijama primopredaje tijela u Doveru, domu najveće američke vojne mrtvačnice.

Troje američkih vojnika koji su poginuli kada je iranski projektil pogodio njihovu baraku za spavanje u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu u petak bili su poručnik Tyler James Feehan (25), narednik Angel S. Rampersad (28) i vojnikinja Isabella Gonzales (19). Sve troje bilo je raspoređeno u brigade protuzračne obrane američke vojske. Četvrta smrt, narednika Michaela Emmanuela Swintona (30), dogodila se u nedjelju u odvojenom incidentu u Erbilu u Iraku tijekom kontrolirane detonacije jurišnog drona.

Pentagon je u ponedjeljak izjavio da je od 7. srpnja ozlijeđeno 100 pripadnika vojske, od kojih se 96 posto vratilo na dužnost. Četiri od pet Amerikanaca očekuju da će se američki rat s Iranom odugovlačiti, prema anketi Reutersa/Ipsosa provedenoj ranije ovog mjeseca. Oko 37 posto ispitanika odobrava američke vojne napade na Iran.

Trumpov rejting kretao se blizu najnižih razina u njegovoj političkoj karijeri od početka sukoba, a republikanski stratezi upozoravaju da su rastući troškovi života neutralizirali političke koristi njegovih poreznih olakšica. Više cijene benzina i zabrinutost zbog troškova života predstavljaju politički rizik za Trumpovu Republikansku stranku uoči međuizbora u studenom, na kojima riskira gubitak većine u Zastupničkom domu i kontrole nad Senatom.