Južina još nekoliko dana, a onda stiže promjena

Umjesto hladnoće i zime - u prvim danima kalendarske zime bit će iznadprosječno toplo, uz jugo i jugozapadnjak, te promjenljivo, povremeno uz kišu, osobito u ponedjeljak na Jadranu i područjima uz njega. Pritom se na Badnjak poslijepodne i navečer, zbog dotoka hladnijeg zraka, povećava vjerojatnost poneke pahulje snijega u gorju, uglavnom Gorskog kotara i Like

U nedjelju se očekuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme, a mjestimice još može pasti vrlo malo kiše uglavnom na Jadranu i područjima uz Jadran

Ujutro i prijepodne na kompnu mjestimice magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura između -1 i 4, na Jadranu od 6 do 11. Najviša dnevna temperetura od 5 do 10, a na Jadranu između 11 i 16 celzijevih stupnjeva.