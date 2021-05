Jozić o odstupanju s pročelničke funkcije: O tome ne razmišljam. Tomašević je 'promašio ceo fudbal', neka prvo pročita zakon

'Očekuju li da dam otkaz? O tome ne razmišljam. Zar misle da su loši baš svi ljudi koji su prošli javne natječaje, položili stručne ispite, dodatno se obrazovali i rade godinama?', komentirala je pročelnica zagrebačkog Ureda za gospodarstvo Mirka Jozić najavu Možemo! da će nakon izbora od svih gradskih pročelnika tražiti da stave mandat na raspolaganje

'Ako doista misle provesti u djelo to što su najavili, to je očito političko postupanje i to znači da im baš nitko tko nije iz Možemo! ne valja. Gradska uprava i trgovačka društva su jako kompleksan sustav i kako u Možemo nemaju nikakvo iskustvo, dobro bi im došli kvalitetni ljudi', komentirala je Jozić.