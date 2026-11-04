Josef Fritzl više nije opasan, ali sud ga ne pušta na slobodu: Razlog je gotovo nevjerojatan

No za suce to nije bilo dovoljno.

Kako pišu austrijski mediji, Fritzl pati od progresivne demencije, a njegova odvjetnica Astrid Wagner poziva se na nalaz sudske psihijatrice Heidi Kastner , prema kojemu on više nije sposoban planirati kaznena djela niti predstavlja opasnost kakvu je predstavljao u prošlosti.

Austrijski sud odbio je njegov treći zahtjev za uvjetno puštanje na slobodu, unatoč ozbiljnom pogoršanju njegova zdravstvenog stanja.

Josef Fritzl, koji je vlastitu kćer Elisabeth gotovo četvrt stoljeća držao zatočenu u podrumu obiteljske kuće u austrijskom Amstettenu i tijekom zatočeništva je sustavno silovao, ostatak života mogao bi provesti iza rešetaka.

Nitko ga ne želi primiti

Prema obrazloženju odluke, Fritzl nema odgovarajući smještaj u kojem bi mogao živjeti nakon izlaska iz zatvora, nema osiguranu potrebnu skrb niti članove obitelji koji bi bili spremni preuzeti brigu o njemu. Njegovi najbliži prekinuli su kontakte s njim, a zbog uznapredovale bolesti više nije sposoban samostalno živjeti.

Sud je zato zaključio da nisu ispunjeni uvjeti za njegovo puštanje na slobodu.

Fritzl se trenutačno nalazi na zdravstvenom odjelu zatvora Stein u Kremsu, gdje mu je osigurana medicinska i njegovateljska skrb.

Odvjetnica ne odustaje: 'I on ima pravo na drugu priliku'

Njegova odvjetnica Astrid Wagner smatra da je sudska odluka pogrešna i najavljuje da će nastaviti pravnu borbu za njegovo oslobađanje.

'Ovdje je riječ o pravdi. Ovo je Austrija i moramo primjenjivati vladavinu prava, odnosno austrijske zakone', izjavila je Wagner za Daily Mail.

Naglasila je da ne pokušava opravdati Fritzlove zločine, ali smatra da njegovu sadašnju situaciju treba procjenjivati prema zakonu i liječničkim nalazima.

'Nitko ne dovodi u pitanje ono što je moj klijent učinio u prošlosti. Ali on je odslužio svoju kaznu, ispričao se za zločine, prošao terapiju i ispunio sve uvjete koji su mu bili postavljeni', poručila je odvjetnica.

Wagner tvrdi da Fritzl ima pravo na drugu priliku te već priprema novi zahtjev za uvjetno puštanje na slobodu, koji namjerava podnijeti 2027. godine. S obzirom na njegovu dob i zdravstveno stanje, sve je izglednije da zatvor više nikada neće napustiti.

Kćer je zatočio kada je imala samo 18 godina

Fritzlovi zločini šokirali su svijet kada su razotkriveni u travnju 2008. godine. Svoju kćer Elisabeth u kolovozu 1984., kada je imala samo 18 godina, namamio je u podrum obiteljske kuće u Amstettenu. Ondje ju je drogirao i zaključao iza niza ojačanih vrata i složenih brava.

U prostoru bez prozora, skrivenom od ostatka kuće, držao ju je zatočenu sljedeće 24 godine.

Tijekom tog razdoblja višestruko ju je silovao, a Elisabeth je rodila sedmero djece čiji je otac bio upravo Fritzl. Troje djece odrastalo je s majkom u podrumu, bez kontakta s vanjskim svijetom, dok je još troje Fritzl odveo u gornji dio kuće, gdje su živjeli s njim i njegovom suprugom Rosemarie.

Supruzi je godinama tvrdio da je Elisabeth pobjegla i pridružila se vjerskoj sekti te da je napustila svoju djecu. Kako bi održao tu priču, krivotvorio je pisma koja je navodno slala njegova zatočena kći.

Sedmo dijete, dječak Michael, umrlo je 1996. godine nedugo nakon rođenja. Fritzl mu nije osigurao potrebnu liječničku pomoć, a njegovo je tijelo potom spalio u peći.

Sve je otkriveno nakon što se teško razboljela njegova unuka

Stravična obiteljska tajna otkrivena je tek kada se u travnju 2008. teško razboljela tada 19-godišnja Kerstin, jedna od Elisabethinih kćeri koje su živjele u podrumu. Fritzl je dopustio da djevojku odvedu u bolnicu, a pitanja liječnika i naknadna policijska istraga doveli su do otkrića zatočeništva. Elisabeth i njezina djeca tada su napokon oslobođeni.

Fritzl je 2009. godine osuđen na doživotni zatvor zbog silovanja, protupravnog oduzimanja slobode, porobljavanja i drugih kaznenih djela, uključujući ubojstvo propuštanjem pružanja pomoći djetetu.

Gotovo 18 godina nakon razotkrivanja njegovih zločina, 91-godišnjak ponovno pokušava izboriti slobodu. No ovoga puta prepreka nije samo njegova prošlost, nego i činjenica da izvan zatvora nema nikoga tko bi bio spreman preuzeti brigu o njemu.