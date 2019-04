Još jedna žena optužila Joea Bidena za neprimjereno dodirivanje

Još je jedna žena optužila bivšeg američkog potpredsjednika Joea Bidena za neprimjereno dodirivanje, baš u vrijeme dok razmatra kandidiranje na slijedećim predsjedničkim izborima.

Amy Lappos (43) rekla je za list Hartford Courant iz Connecticuta u ponedjeljak da je Biden trljao svoj nos o njezin tijekom humanitarne akcije 2009. godine u gradu Greenwichu.

"Nije bilo seksualno, no zgrabio me za glavu", rekla je Lappos. "Stavio je svoje ruke oko mojeg vrata i povukao me blizu da trljamo noseve. Kada me povlačio, mislila sam da će me poljubiti u usta".