Bivši šef Starbucksa osnažen Obaminim medijskim strategom želi se obračunati s Trumpom, ali još ne zna kako

Posljednjih tjedana nekoliko vrlo uglednih kandidatkinja iz Demokratske stranke najavilo je ulazak u kampanju za moguće predsjedničke izbore iduće godine, a 3,4 milijarde dolara teški Howard Schultz, kojeg se prije smatralo potencijalnim demokratskim kandidatom, sada kaže da razmišlja o ulasku u utrku kao nezavisni kandidat

Schultz je sredinom osamdesetih, po uzoru na brojne talijanske kafiće koje je vidio na službenom putu u Milano, u američkom gradu Seattleu pokrenuo vlastiti biznis. Nakon dvije godine poslovanja kupio je i Starbucks, od kojeg je u dva i pol desetljeća stvorio današnjeg diva. Američki magazin Forbes danas njegovo bogatstvo procjenjuje na oko 3,4 milijarde dolara . Schultz se ranije deklarirao kao pristaša Demokratske stranke, no prije nekoliko dana izjavio je da ozbiljno razmatra ulazak u predsjedničku utrku kao nezavisni kandidat.

Bill Burton bio je savjetnik Baracku Obami u dijelu njegove kampanje i tijekom prve dvije godine boravka u Bijeloj kući. Burton je bio zaposlen kao zamjenik Obamina tadašnjeg glasnogovornika Robeta Gibbsa . Prema nekim tumačenjima, Burton bi kao stručnjak za odnose s javnošću trebao raditi na jačanju svijesti o radničkom odrastanju Howarda Schultza u četvrti Brooklyn u New Yorku, odakle je s vremenom dogurao do pokretanja vlastite kompanije, a onda i stvaranja globalnog lanca kafića.

Točnije bi, zapravo, bilo reći predsjednice jer u demokratskim redovima zasad dominiraju ženska imena. Prije desetak dana posljednju takvu najavu kandidature objavila je Kamala Harris , senatorica iz savezne države Kalifornije. Harris je najpoznatija po svojoj dugogodišnjoj karijeri u državnom odvjetništvu. Prvo je od 2004. do 2011. radila kao državna odvjetnica u okrugu San Francisca, a od 2011. do 2016. kao glavna državna odvjetnica za cijelu Kaliforniju.

Pred sam kraj prošle godine kandidaturu za predsjednicu istaknula je i Elizabeth Warren , također senatorica u američkom saveznom parlamentu, ali iz države Massachusetts. Warren se kao potencijalna kandidatkinja spominjala već i za izbore 2016., no tada nije ozbiljnije sudjelovala u kampanji.

Jedna od njih je Kirsten Gillibrand , senatorica iz savezne države New York, pravnica baš kao i Harris i Warren, a druga je Tulsi Gabbard, zastupnica savezne države Havaji u donjem domu američkog parlamenta.

Idući predsjednički izbori u SAD-u zakazani su za 3. studenog 2020. godine i možda se čini da su recentne najave brojnih kandidata preuranjene, no proces nominacija i kandidiranja u kojem dvije najveće američke stranke traže svoje kandidate kroz razne izbore na nižim razinama traje mjesecima, a i čini se da same kampanje traju sve dulje i dulje.

Brojna imena s lijeve strane političkog spektra mogla bi biti razlogom za to što je Schultz najavio da razmišlja o kandidaturi kao nezavisni kandidat jer je pitanje koliku bi potporu mogao skupiti u namjeri da se kroz izborni proces u konačnici domogne nominacije Demokratske stranke.

Američki izborni sustav je prilično otvoren kad se radi o izjavama o namjeri kandidiranja. Tamošnja izborna komisija (FEC, Federal Election Commission) u ovom trenutku ima već gotovo 500 takvih izjava potencijalnih predsjedničkih kandidata za izbore u 2020. godini. Koliko ozbiljnosti leži u tim izjavama, možda se najbolje može iščitati iz nekih od imena s popisa. Namjeru kandidiranja za predsjednika među ostalima su podnijeli: Sexy Vegan, Kanye Deez Nuts West i Donald J. Trump. Aktualni predsjednik SAD-a to je učinio još prilikom stupanja na dužnost početkom 2017., kad je ispunio uvjete pod kojima mora podnijeti prijavu FEC-u.

Mada se Donald Trump nalazi na popisu onih s namjerom sudjelovanja na predsjedničkim izborima, zasad je još nepoznato hoće li zaista tražiti drugi mandat. Ankete pokazuju da i dalje ima podršku nešto više od trećine građana, no imajući u vidu njegovu hirovitost, do kraja iduće godine može se dogoditi još zbilja svašta. Republikanska stranka tako zasad čeka s objavom nekih imena koja bi možda u izbornoj utrci mogla sudjelovati s njihove strane, sve dok se ne vidi hoće li Trump biti njihov (ponovni) kandidat. Uzimajući u obzir njegovu pobjedu na posljednjim izborima, ono što je jedino sigurno to je da se više ne može ni za jednog kandidata zaključiti da nema nikakve šanse. Naprijed, Sexy Vegan!