savska - vukovarska

Dvaput je dvaput: U svega nekoliko sati automobil ponovno uletio u raskopane tračnice u Zagrebu

V. B.

06.07.2026 u 11:55

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler
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Dvaput je dvaput. Naime, dva puta od jutros automobil je upao u raskopane tračnice na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara. Zastoj je riješen oko 11.40 sati

Riječ je o kapitalnim radovima na križanju. Privremena regulacija prometa na snazi je zbog opsežnih radova na etapi obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici u vrijednosti oko 3,8 milijun eura. Paralelno s tim radovima izvest će se preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura.

Nezgoda na Savskoj
  • Nezgoda na Savskoj
  • Nezgoda na Savskoj
  • Nezgoda na Savskoj
  • Nezgoda na Savskoj
  • Nezgoda na Savskoj
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Nezgoda na Savskoj Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

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tportal
savska - vukovarska

savska - vukovarska

Dvaput je dvaput: U svega nekoliko sati automobil ponovno uletio u raskopane tračnice u Zagrebu
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