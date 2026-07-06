Dvaput je dvaput: U svega nekoliko sati automobil ponovno uletio u raskopane tračnice u Zagrebu

Dvaput je dvaput. Naime, dva puta od jutros automobil je upao u raskopane tračnice na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara. Zastoj je riješen oko 11.40 sati
Riječ je o kapitalnim radovima na križanju. Privremena regulacija prometa na snazi je zbog opsežnih radova na etapi obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici u vrijednosti oko 3,8 milijun eura. Paralelno s tim radovima izvest će se preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura.