Još jedan udarac za Vučića: EK sprema dosad najoštriji izvještaj o Srbiji

Europska komisija će 4. studenog objaviti izvješća o proširenju za sve zemlje kandidatkinje, a prema saznanjima dopisnika N1 iz EU, izvješće o Srbiji bit će najnepovoljnije od početka pregovora o članstvu.

Najveće primjedbe odnosit će se na nazadovanje u području demokracije, osnovnih prava i slobode medija.

Izvori N1 ističu da je Bruxelles upoznat s određenim događajima, poput aktivnosti na formiranju novog saziva REM-a, donošenja medijskih zakona ili pokrenute revizije popisa birača, ali kažu da 'napredak postoji samo kada se reforme provedu do kraja'.