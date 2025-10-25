Srbija se ponudila za domaćinstvo mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije

'Srbija je također među zemljama koje nude svoje usluge, s obzirom na našu pozadinu, činjenicu da smo prijatelji sa svim stranama uključenim u sukob, kako bismo pokušali, ako bude potrebe ili interesa, ugostiti bilo kakve pregovore... o tome kako okončati ovu strašnu tragediju, koja je rezultirala toliki brojem žrtava i velikom razaranju', izjavio je Đurić za Fox.

Dodao je da rat u Ukrajini mora odmah prestati.

Iznenađujući izbor

'Srbija je, u načelu, podržava teritorijalni integritet i suverenitet svih država u skladu s njihovim granicama prema Ujedinjenim narodima“, uključujući Ukrajinu.

Video: Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje