Srbija se ponudila za domaćinstvo mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije

Marko Đurić, srpski ministar vanjskih poslova, izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za Fox News Digital da je Beograd spreman ugostiti mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije
'Srbija je također među zemljama koje nude svoje usluge, s obzirom na našu pozadinu, činjenicu da smo prijatelji sa svim stranama uključenim u sukob, kako bismo pokušali, ako bude potrebe ili interesa, ugostiti bilo kakve pregovore... o tome kako okončati ovu strašnu tragediju, koja je rezultirala toliki brojem žrtava i velikom razaranju', izjavio je Đurić za Fox.
Dodao je da rat u Ukrajini mora odmah prestati.
Iznenađujući izbor
'Srbija je, u načelu, podržava teritorijalni integritet i suverenitet svih država u skladu s njihovim granicama prema Ujedinjenim narodima“, uključujući Ukrajinu.
Ponuda ministra vanjskih poslova da Srbija ugosti mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije dolazi nakon što je planirani samit između predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji se trebao održati u Mađarskoj, odgođen.
Neki analitičari smatraju da bi Srbija bila iznenađujući izbor za domaćina sljedeće runde pregovora o prekidu vatre između Rusije i Ukrajine, s obzirom na povijesne veze koje Rusija i Srbija dijele, ukorijenjene u kulturnim i vjerskim vezama kroz Srpsku pravoslavnu crkvu.
Đurić u UN-u
Dok je Srbija podržala rezolucije Ujedinjenih naroda koje osuđuju rusku invaziju na Ukrajinu i referendum o aneksiji dijelova ukrajinskog teritorija, Beograd je odbio pridružiti se zapadnim sankcijama koje su uvedene Rusiji zbog invazije. Ipak, Đurić ističe da i Ukrajina i Rusija podržavaju teritorijalni integritet Srbije u vezi s Kosovom.
Đurić je bio u New Yorku na sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Kosovu. 1999. godine, gotovo tromjesečna NATO-ova bombardiranja okončala su rat između srpskih vladinih snaga i etničkih albanskih separatista na Kosovu. Srpske snage su bile potisnute, ali Beograd i dalje smatra Kosovo srpskom pokrajinom.