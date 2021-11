Jonjić o omikronu: Trebamo biti oprezni, izgleda da mutacije poboljšavaju širenje virusa, mogao bi biti gori od delte

Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med., imunolog s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, rekao je kako trebamo biti oprezni oko nove varijante koronavirusa omikron, ali da za sada nema dovoljno podataka za bilo kakvu paniku

'Ja mislim da se trebamo pribojavati, ili bolje reći - trebamo biti oprezni, ali mislim da za sada nema dovoljno podataka za bilo kakvu paniku. To je vrlo važna stvar jer nakon današnjeg buma informacija imam dojam da se stvara panika', rekao je Stipan Jonjić za HRT .

Dodao je da ne znamo što se dogodilo s drugim silnim mutacijama i koliko će one utjecati na patogenezu virusa i bolest koju virus izaziva.

'Ako je to točno, možemo očekivati nešto poput delte ili možda gore od delte. To moramo tek vidjeti', rekao je Jonjić.

'I to se događa ako je veliki bazen necijepljenih, a još gore ako je taj veliki bazen imunodeficitarnih. Kao što znamo, u tom dijelu Afrike ima jako puno ljudi koji boluju od AIDS-a i to bi mogao biti jedan potencijalni razlog', rekao je Jonjić.

Jonjić je također objasnio da, ako je šiljati protein doživio dovoljno značajne strukturne promjene, može doći do narušavanja kvalitete vezanja antitijela stvorenih cjepivom, što može poništiti učinak cjepiva.

'Ja se nadam da to neće biti slučaj, kao što to nije slučaj i kod delte. Ipak, treba biti oprezan jer je puno više mutacija i moguće je da će zapravo, ako to bude tako, zbog ovih mutacija, ovaj virus biti puno zarazniji i u cijepljenih', rekao je Jonjić.