Jezivi detalji Epsteinovih dosjea: Bill Gates dobio spolnu bolest 'družeći' se s Ruskinjama?

Među milijunima stranica Epsteinovih dosjea nalaze se i dvije e-mail poruke koje je poslao samome sebi, a u kojima navodi neugodne tvrdnje na račun osnivača Microsofta, Billa Gatesa

Među milijunima stranica objavljenih dokumenata o pokojnom milijunašu i optuženom pedofilu Jeffreyju Epsteinu, posebno iskaču dokumenti koji spominju bivšeg direktora i osnivača Microsofta, Billa Gatesa. Naime, u jednom od mailova koje je Epstein iz nekog razloga 18. srpnja 2013. godine poslao samome sebi stoje neugodne optužbe protiv Gatesa. "Vi me molite da izbrišem e-mailove u vezi s vašom spolno prenosivom bolešću, vaš zahtjev da vam osiguram antibiotike koje možete tajno dati Melindi i opis vašeg penisa", stoji u poruci, prenosi The Telegraph.

Nezakoniti odnosi i drogiranje Još je jedan mail poslao nešto kasnije, najavljujući ostavku u Zakladi Billa i Melinde Gates. No, Epstein nikad nije radio za tu zakladu, pa je moguće da je prenosio riječi neke druge osobe. "Uvučen sam u ozbiljan bračni spor između Melinde i Billa... Kao njegova desna ruka, traženo je od mene, a ja sam pogrešno pristao sudjelovati u stvarima koje su varirale od moralno neprimjerenih do etički problematičnih, i više puta su me tražili da činim stvari koje su blizu, a potencijalno i preko granice zakona... Od pomaganja Billu da nabavlja lijekove kako bi se borio s posljedicama seksa s ruskim djevojkama, do posredovanja u njegovim nezakonitim prisnim odnosima s udanim ženama, do zahtjeva da mu osiguram Adderall (lijek koji stimulira središnji živčani sustav i prvenstveno se koristi za liječenje ADHD-a i narkolepsije povećanjem razine dopamina i norepinefrina u mozgu, op. a.) za turnire u bridžu, budući da sam doktor medicine, ali nemam pravo pisati recepte", stajalo je u poruci.