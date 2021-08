Jesu li Britanci na putu iskorjenjivanja korone? Evo što kažu brojke

Broj mrtvih od koronavirusa u Velikoj Britaniji jučer je bio najveći od ožujka, no to su još uvijek manje brojke nego na vrhuncu drugog vala u studenome prošle godine.

Je li se Velika Britanija konačno oslobodila virusa koji je milijune u cijeloj Engleskoj bacio u tri nacionalna karantene od ožujka prošle godine? Prema podacima Ureda za nacionalnu statistiku (ONS), ukupno 404 smrtna slučaja registrirana u tjednu koji je završio 30. srpnja spominju Covid-19 na potvrdi o smrti. To je 24 posto više u odnosu na prethodni tjedan i najveći je broj otkako je u tjednu do 26. ožujka zabilježeno 719 smrtnih slučajeva.

No opet je to mnogo niže od 68.053 zabilježenih 9. siječnja, samo dva dana nakon što je premijer Boris Johnson zemlju 'smjestio' u treću nacionalnu karantenu.

Najnovije brojke odražavaju utjecaj trećeg vala covida-19, koji je u Velikoj Britaniji započeo u svibnju i doveo do naglog povećanja broja novih slučajeva koronavirusa, kao i manjeg porasta broja bolničkih pacijenata.

Međutim, broj novih slučajeva pao je posljednjih tjedana, no to se tek treba odraziti u podacima o smrtnim slučajevima, zbog vremenskog razdoblja od trenutka kada je netko obolio od covida-19, ozbiljno se razbolio, a zatim umro. Iako je to obećavajući znak da nas virus napokon može napustiti, infekcije su sada smanjene gotovo za polovicu u odnosu na one zabilježene sredinom srpnja.

Vodeći stručnjak za bolesti, međutim, upozorio je da bismo u budućnosti moglo imati još jedno zaključavanje.

Profesor epidemiologije zaraznih bolesti Mark Woolhouse pozvao je vladu da zadrži mogućnost budućih ograničenja.

U intervjuu za Times Radio, znanstvenik sa Sveučilišta u Edinburghu rekao je:

'Za ljude poput mene, koji pokušavaju savjetovati vladu o tome kako postupiti i koliko brzo otključati, ta je odlučnost da se nikada ne vratite unatrag zapravo beskorisna. To neizbježno čini savjete opreznijim. Jer ako ne možemo unatrag, vrlo smo oprezni u vezi otključavanja. Ono što mislim da nam treba, jer imamo posla s novim virusom s još uvijek neizvjesnim potencijalom, a ne znamo koliko će se ova stvar razviti u budućnosti, jest ostaviti otvorena vrata za reagiranje na bilo koji način u budućnosti. Nadam se da se nećemo morati vraćati unatrag, barem ne predaleko, ali mislim da moramo imati tu mogućnost i držati je otvorenom u slučaju hitne javnozdravstvene situacije koju nitko od nas ne predviđa u ovoj fazi', kaže Woolhouse.

U međuvremenu, zasebni izvještaji otkrili su da je vlada napravila 'planove za nepredviđene situacije' za novi lockdown u slučaju da dođe do pogoršanja situacije.