Jeste li na biračkom popisu? Provjerite, jednostavno je. Vaš glas mogao bi biti presudan

U srijedu, 11. prosinca, istječe rok za podnošenje zahtjeva za dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača, za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Birači mogu provjeriti jesu li na popisu birača na Središnjem državnom portalu Ministarstva uprave

Registar birača sastoji se od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u RH. Podatke u Registru birača moguće je nadopuniti i provjeriti biračko mjesto za izbore, a u slučaju da je na odeđenoj adresi prijavljeno više osoba nego što li je u stvarnosti građani se pozivaju da nepravilnosti prijave na mup.hr.

Svi zahtjevi, navedeni u nastavku za pojedinačne slučajeve, podnose se e-mailom ili osobno u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i zagrebačkom Gradskom uredu za upravu. Zagrebački Ured na adresi Trg Francuske Republike 15 utorkom radi od 8 do 18 sati, a srijedom od 8 do 16 sati, s tim da je rok za predaju zahtjeva putem e-maila u srijedu do ponoći.