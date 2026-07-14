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Jer napadi i blokade nisu dovoljne: Amerikanci i na treći način udarili na Iran

M.Da.

14.07.2026 u 23:35

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
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Američki kabinet financija izdao je posebne sankcije za iranske pojedince, tvrtke i plovila te posebnu dozvolu za smanjenje pojedinih aktivnosti koje obuhvaćeni sankcijama provode

Nakon što je četvrtu noć zaredom započeo nove vojne napade te uveo blokadu njihovih luka, SAD je uveo i nove sankcije Iranu.

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Kako piše Sky News, citirajući američki kabinet financija, uz sankcije, izdana je i posebna opća dozvola kojom se dopušta smanjenje aktivnosti, ograničene sigurnosne i ekološke transakcije te istovar tereta koji uključuje određene osobe ili plovila obuhvaćena pomorskom blokadom.

Sankcije se, pak, odnose na nekoliko iranski pojedinaca, poslovnih subjekata i plovila.

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