Jer napadi i blokade nisu dovoljne: Amerikanci i na treći način udarili na Iran

Nakon što je četvrtu noć zaredom započeo nove vojne napade te uveo blokadu njihovih luka, SAD je uveo i nove sankcije Iranu .

Kako piše Sky News, citirajući američki kabinet financija, uz sankcije, izdana je i posebna opća dozvola kojom se dopušta smanjenje aktivnosti, ograničene sigurnosne i ekološke transakcije te istovar tereta koji uključuje određene osobe ili plovila obuhvaćena pomorskom blokadom.

Sankcije se, pak, odnose na nekoliko iranski pojedinaca, poslovnih subjekata i plovila.