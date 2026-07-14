Oporba i studenti u Srbiji traže smjenu ministrice koja bi 'etnički očistila Kosovo'

Odgovarajući na te zahtjeve, Paunović je rekla da se "ne odriče politike SPS-a, kao ni prava da analizira što je moglo biti drugačije".

Nakon što se video snimka intervjua proširila društvenim mrežama, uslijedila je salva osuda i zahtjeva da se ministricu smijeni s dužnosti ili da sama odstupi.

Ministrica za državnu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović, iz manjeg koalicijskog partnera Socijalističke partije Srbije (SPS), izjavila je u subotu provladinoj televiziji TV Kurir kako bi 1998. "etnički očistila Kosovo da je bila na mjestu Slobodana Miloševića”.

Šef SPS-a i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić je kritičarima uvratio da su njihovi napadi na Paunović "sramni i licemjerni", jer oni koji je optužuju za navodno pozivanje na etničko čišćenje istovremeno godinama šute o etničkom čišćenju Srba s Kosova.

Među prvima je na izjave Paunović reagirao zastupnik stranke Albanaca Shaip Kamberi, rekavši da "kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji, Srbija ima obvezu poštivati i štititi prava manjinskih zajednica".

"Takve izjave su izravno suprotne s tim obvezama", rekao je Kamberi i najavio da će u parlamentu inicirati smjenu ministrice.

Oporbena Zeleno-lijeva fronta vidi njezinu izjavu kao "izravnu pretnju sigurnosti Srba koji danas žive na Kosovu".

"Opasna i zločinačka politika" koju je "provodila stranka ministrice Paunović tijekom devedesetih i početka dvijetisućitih godina ugurala nas je u međunarodnu izolaciju, sankcije, ratove i propast cijelog društva...čije posljedice i dalje trpimo", navodi fronta.

Demokratska stranka smatra da se radi o "namjernoj provokaciji po Vučićevu nalogu", čiji je cilj da "zapaljivom porukom otvori novu javnu debatu, promijeni temu i potisne jedino pitanje na kojem se formirala jasna većina građana Srbije: da li su za Srbiju ili za mafiju".

Njezinu izjavu je kao "nedopustivu i potpuno suprotnu ustavu, ljudskim pravima i dostojanstvu svakog čovjeka", osudio i studentski pokret koji predvodi višemjesečne protuvladine prosvjede.

Posebno je zabrinjavajuće što ovakva poruka dolazi od ministrice zadužene za državnu upravu i lokalnu samoupravu, resora koji mora počivati na jednakosti građana, vladavini prava i zaštiti prava svih, bez obzira na nacionalnu pripadnost, smatraju su studenti.