Amerikanci započeli s 'dodatnim krugom napada na Iran' pa uveli blokadu Hormuškog tjesnaca

Američke snage započele su s "dodatnim krugom napada na Iran " oko 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, izvjestilo je američko Središnje zapovjedništvo. Cilj napada bio je "nastaviti degradirati iranske kapacitete korištene za napad na komercijalno brodarstvo u Hormuškom tjesnacu ", priopćila je američka vojska.

"Trenutno na Bliskom istoku djeluje više od 20 ratnih brodova američke mornarice i stotine vojnih zrakoplova. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne", dodali su u novoj objavi koja je označila početak blokade.

Potvrdili su da će američka blokada iranskih luka ponovno započeti u 22 sata po srednoeuropskom vremenu. "Napadi se odvijaju dok se američke snage pripremaju za nastavak pomorske blokade iranskih luka i obalnih područja", stoji u njihovoj objavi.

Branjenje Hormuza pod svaku cijenu

Napadi su započeli nakon što je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi poručio da će Iran ostvariti svoj suverenitet nad Hormuškim tjesnacem pod svaku cijenu.

U intervjuu za iransku državnu televiziju, Gharibabadi je rekao da je tjesnac dio iranske nacionalne sigurnosti. Teheran trenutno nema nikakvih obveza kada je riječ o memorandumu o razumijevanju iz Islamabada potpisanom sa Sjedinjenim Državama, dodao je.

I Trump i Iran su se osvrnuli su se na činjenicu da je taj sporazum danas formalno istekao, iako su ga prošlotjedni napadi učinili nevažnim. Zbog toga se pravi mirovni sporazum čini sve neizvjesnijim, piše Sky News, pogotovo stoga što su pitanja iranskog nuklearnog arsenala i kontrole tjesnaca ostala otvorena.