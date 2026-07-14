Iran gađao ciljeve po Kuvajtu, pogodili i ratni brod: Četiri vojnika ozlijeđena

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izvjestio je o napadima na rampu za dronove u kuvajtskoj zračnoj bazi Ali Al Salem. Kako prenosi Sky News pisanja iranskih medija, poručili su da je riječ o odgovoru na američke napade, koji su u međuvremenu ponovno počeli.

Amerikanci su tijekom sinoćnjeg napada, između ostalog, pogodili cilj na iranskom otoku Qeshm, što je bilo dovoljno da Iran započne s napadima na brodove u Hormuškom tjesnacu, ali i na susjedne zemlje.