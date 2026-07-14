gađaju što stignu

Iran gađao ciljeve po Kuvajtu, pogodili i ratni brod: Četiri vojnika ozlijeđena

M.Da.

14.07.2026 u 22:29

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Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: U.S Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia
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Kuvajtska vojska priopćila je kako je presrela jednu balističku i pet krstarećih raketa te 33 drona iz Irana

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izvjestio je o napadima na rampu za dronove u kuvajtskoj zračnoj bazi Ali Al Salem. Kako prenosi Sky News pisanja iranskih medija, poručili su da je riječ o odgovoru na američke napade, koji su u međuvremenu ponovno počeli.

Amerikanci su tijekom sinoćnjeg napada, između ostalog, pogodili cilj na iranskom otoku Qeshm, što je bilo dovoljno da Iran započne s napadima na brodove u Hormuškom tjesnacu, ali i na susjedne zemlje.

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Kuvajtska vojska priopćila je da su četiri pripadnika njihovih oružanih snaga ozlijeđena nakon što je Iran pogodio ratni brod. Svi su u stabilnom stanju. 

Kuvajtske oružane snage otkrile su i presrele jednu balističku i pet krstarećih raketa te 33 drona u današnjim napadima, koji su ciljali nekoliko vitalnih i civilnih objekata, izvijestili su

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