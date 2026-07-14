talijanski parlament

Nije prošla izborna reforma Giorgie Meloni: Dio vladajućih okrenuo joj leđa

V. B./Hina

14.07.2026 u 21:12

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni Izvor: Profimedia / Autor: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia
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Talijanski parlament odbacio je u utorak ključni dio izborne reforme koju je predložila stranka premijerke Giorgie Meloni, zadavši joj značajan udarac uoči izbora sljedeće godine

Donji dom raspravljao je o izbornoj reformi kojom bi se uveo potpuno proporcionalni izborni sustav s bonus mjestima za pobjedničku koaliciju.

Zastupnici su na tajnom glasanju odbacili prijedlog Melonijine stranke Braća Italije da se ponovno uvede preferencijalno glasanje za kandidate na stranačkim listama.

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Premijerkini glavni koalicijski partneri, stranke Liga i Forza Italia, rekli su da će podržati reformu, ali joj se usprotivilo 188 zastupnika, a podržalo 187, što ukazuje na to da je dio vladajuće većine glasao protiv.

Lijeva oporba optužila je Meloni da je nastojala izmijeniti izborna pravila uoči izbora sljedeće godine u pokušaju da zadrži vlast.

Oporbene skupine pozdravile su rezultat i rekle da on pokazuje da Meloni više nema punu kontrolu nad svojom parlamentarnom većinom, a neki su je pozvali da podnese ostavku.

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