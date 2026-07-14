Nije prošla izborna reforma Giorgie Meloni: Dio vladajućih okrenuo joj leđa

Zastupnici su na tajnom glasanju odbacili prijedlog Melonijine stranke Braća Italije da se ponovno uvede preferencijalno glasanje za kandidate na stranačkim listama.

Donji dom raspravljao je o i zbornoj reformi kojom bi se uveo potpuno proporcionalni izborni sustav s bonus mjestima za pobjedničku koaliciju.

Premijerkini glavni koalicijski partneri, stranke Liga i Forza Italia, rekli su da će podržati reformu, ali joj se usprotivilo 188 zastupnika, a podržalo 187, što ukazuje na to da je dio vladajuće većine glasao protiv.

Lijeva oporba optužila je Meloni da je nastojala izmijeniti izborna pravila uoči izbora sljedeće godine u pokušaju da zadrži vlast.

Oporbene skupine pozdravile su rezultat i rekle da on pokazuje da Meloni više nema punu kontrolu nad svojom parlamentarnom većinom, a neki su je pozvali da podnese ostavku.