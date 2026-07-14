industrijski pogon

Ugašen požar u Pribislavcu: U tijeku je očevid

V. B./Hina

14.07.2026 u 20:38

Požar u Pribislavcu
Požar u Pribislavcu Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Ugašen je požar koji je poslijepodne planuo u skladištu tvrtke u Pribislavcu, potvrdila je u utorak navečer Policijska uprava međimurska koja osigurava mjesto događaja zbog očevida

Požar koji je izbio u poslijepodnevnim satima ugašen je u 19.53. Nije bilo ozlijeđenih, a počinjena šteta je velika što će se naknadno utvrditi, navodi policija.

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Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) u gašenju je bilo angažirano 120 vatrogasaca iz 25 DVD-a iz VZŽ Međimurske i JVP Čakovec.

U popodnevnim satima je izbio pozar u tvrtki koja se bavi proizvodnjom i skladistenjem ambalaze u Sajmisnoj ulici. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Radilo se o iznimno teškoj intervenciji u kojoj je gorjela velika količina boja, otapala i plastike. Brzom reakcijom i dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca te ispravnim odlukama zapovjednika na intervenciji, požar je stavljen pod kontrolu i spriječena je veća materijalna šteta. Još jednom smo pokazali da smo spremni djelovati i u najtežim intervencijama", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te pohvalio sve sudionike intervencije, navodi HVZ.

Požar u Pribislavcu
  • Požar u Pribislavcu
  • Požar u Pribislavcu
  • Požar u Pribislavcu
  • Požar u Pribislavcu
  • Požar u Pribislavcu
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Požar u Pribislavcu Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

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