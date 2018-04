'Nije tajna da sam protiv Istanbulske, a ako bi se nekog zbog tog rušilo, ti su zalutali u demokraciju'

Nema nikakvih nagovještaja da bi netko u Karlovačkoj županiji mene rušio s mjesta predsjednika, rekao je za Radio Mrežnicu predsjednik županijskog HDZ-a Damir Jelić komentiravši nagađanja da se zbog suprotstavljenih mišljenja HDZ-ovaca oko Istanbulske konvencije nekima klimaju stolice u stranci.

No, iako razmišlja drugačije od šefa stranke Andrej Plenkovića Jelić smatra da to nije razlog da ga se ruši s čelnog mjesta HDZ-a. Ponovio je svoje mišljenje kako ovakve vlade na korist građanima Karlovačke županije do sad nije bilo. Iako je u potpunosti protiv premijerovog promišljanja o IK, istovremeno je jedan od najvećih zagovornika da Plenković treba ostati na čelu HDZ-a i vlade i završiti posao koji je započeo.

'Ovakva vlada je nama na usluzi s ovakvim premijerom i to je puni smisao. To što se mimoilazimo u mišljenjima,a to je pitanje vjerojatno ponekad odgoja, vizije vođenja, na kraju krajeva, premijer je u sukobu ili u dodiru vanjske i unutarnje politike. Ja imam komoditet da me tu ne interesira vanjska politika i ne bi korektno bilo, s križem koji on nosi kao predsjednik HDZ-a da mu ja oponiram do takvih razina da smatram da on nije dostojan te pozicije. To što smo u kontradiktornim mišljenjima…pa sa mnom je uvijek lako – ja to otvoreno kažem', komentirao je Jelić za Radio Mrežnicu.