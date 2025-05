Jedno pravo iznenađenje, jedan neukusni fijasko i dva teška poraza. Posljedice dalekosežne

Ponavlja da je uspjeh Ive Rinčić (Akcija mladih i partneri) u Rijeci, u kojoj je osvojila najviše glasova za gradonačelnicu, jedan od najvećih na ovim izborima, no ponovno ističe da kao problem vidi sastavljanje većine u Gradskom vijeću.

HDZ, ili kandidati koje podržava, osvojili su vlast ili vode u 15 od 20 županija te stranka zasad nije zabilježila neki značajniji poraz, uspjela je SDP-u preoteti Sisak , na korak je do vraćanja Šibensko-kninske županije, a i obranila je svoje utvrde po Slavoniji i Dalmaciji. SDP gubi svoje utvrde Rijeku i Sisak , a Most, DP i ostale desne opcije, kaže Raos, loše stoje.

Dodaje i da se pokazalo da priča o rušenju HDZ-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji nije uspjela jer tamo HDZ-ov aktualni župan Blaženko Boban osvaja osjetno više nego što njegovo dvoje glavnih protukandidata, Ivana Ninčević Lesandrić iz Centra i Ranko Ostojić iz SDP-a, osvajaju zajedno. Naime on dobiva 45 posto, a njih dvoje svaki po oko 17 posto.

'Na ovim se izborima skoro ništa nije promijenilo, osim što je SDP izgubio Rijeku i Sisak, od čega Sisak očekivano. SDP je očekivao uzlet nakon pobjede Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima, skretanje birača ulijevo, no to se nije dogodilo', kaže Raos.

Smatra da su joj bolji plasman spriječili 'pravosudni problemi', ali još više činjenica da su je birači već zaboravili, s obzirom na to da se od poraza na izborima 2017. nije kandidirala u Kninu . Za njen pokušaj povratka na političku scenu kaže da je najblaže rečeno neukusan, a vidi ga i kao pokušaj da se donekle zaštiti od kaznenog progona, odnosno da se može proglasiti političkom žrtvom.

Raos je komentirao i izborni neuspjeh Josipe Pleslić (bivše Rimac) , bivše višegodišnje gradonačelnice Knina, koja nije uspjela ući u drugi krug. Iako joj je za to nedostajalo 79 glasova, u drugi krug ipak će kandidat njene bivše stranke Robert Marić (HDZ) i nezavisni Marijo Ćaćić , a koji je zamalo postao gradonačelnikom u prvom krugu, no na kraju je osvojio 48 posto.

Jedini koji neće moći proglasiti pobjedu na izborima, kaže Raos, su Most i DP. Miro Bulj i Božo Petrov osigurali su drugi krug za sinjskog gradonačelnika, odnosno župana dubrovačko-neretvanskog, no dok Bulj ima dobre šanse ponoviti mandat na čelu Sinja, Petrov teško da može postati novi župan. Još jedna Mostova uzdanica, Nikola Grmoja, nije uspio postati gradonačelnikom Metkovića, a pobijedio ga je s 55 posto kandidat HDZ-ove koalicije Dalibor Milan.

U Vukovaru u drugom krugu sve otvoreno

DP ni uz pomoć HDZ-a i nekih manjih stranaka nije uspio osigurati fotelju gradonačelnika u Vukovaru, a Domagoju Biliću to je onemogućio kandidat Hrvatskih suverenista i DOMiNO-a Marijan Pavliček. S obzirom na to da je razlika u pet postotnih poena, u drugom krugu sve je otvoreno, a ostane li DP bez Vukovara, to bi stranci bio težak udarac te bi mogao uzrokovati daljnje posljedice.