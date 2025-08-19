pilot projekt

Ova država prva u EU podiže ograničenje brzine na 150 km/h!

I.Ba.

19.08.2025 u 15:05

Povećanje ograničenja brzine u Češkoj
Povećanje ograničenja brzine u Češkoj Izvor: Screenshot / Autor: Češka uprava za ceste i autoceste
Novi sustav omogućit će povećanje brzine na 150 km/h isključivo pri povoljnim vremenskim uvjetima i uz dobar protok prometa. U slučaju kiše, snijega ili poledice, brzina će se automatski smanjiti za 20 km/h.

Novi elektronički prometni znakovi već su postavljeni na dijelu autoceste D3 od Praga prema Linzu, a pilot-projekt službeno započinje krajem rujna. Češka će tako postati prva zemlja Europske unije koja će testirati povećanje ograničenja brzine na autocestama na 150 km/h, piše Fenix-magazin.

Češka je u projekt investirala 2,2 milijuna eura za ukupno 42 promjenjiva prometna znaka, a u planu su i dodatne dionice za proširenje ovog režima, uključujući autocestu D1 prema Ostravi i D11 kod Hradec Královéa.

Austrija je od 2018. do 2020. testirala povećanje brzine na 140 km/h na dijelu autoceste A1 između Beča i Salzburga. Eksperiment je zaustavljen zbog zabrinutosti za emisije CO₂, a kasnije su neka ograničenja smanjena na 100 km/h zbog zakona o zaštiti zraka (IG-L).

U Nizozemskoj je od 2020. uvedeno dnevno ograničenje od 100 km/h, dok je noću bilo dopušteno voziti do 130 km/h. Međutim, u travnju 2025. na nekoliko dionica ponovno je dopuštena brža vožnja i danju, uključujući dionice A6 i A7 prema Njemačkoj.

