Ova država prva u EU podiže ograničenje brzine na 150 km/h!

Novi elektronički prometni znakovi već su postavljeni na dijelu autoceste D3 od Praga prema Linzu, a pilot-projekt službeno započinje krajem rujna. Češka će tako postati prva zemlja Europske unije koja će testirati povećanje ograničenja brzine na autocestama na 150 km/h, piše Fenix-magazin.

Češka je u projekt investirala 2,2 milijuna eura za ukupno 42 promjenjiva prometna znaka, a u planu su i dodatne dionice za proširenje ovog režima, uključujući autocestu D1 prema Ostravi i D11 kod Hradec Královéa.