NOVA PREMOSNICA

VIDEO Pogledajte kako jutros izgleda promet kod Vjesnika: Neki i dalje skreću pogrešno

M.Č., Vedran Brkulj

01.12.2025 u 07:50

Izvor: tportal.hr / Autor: Vedran Brkulj
Jučer je u promet puštena nova premosnica na Slavonskoj aveniji kod zgrade Vjesnika, čime je ponovno omogućen dvosmjeran promet u dvije trake, i u smjeru istok–zapad i zapad–istok

Premosnica će ostati u funkciji sve do ponovnog otvaranja podvožnjaka Slavonska–Savska.

Promet je protočan na potezu Savska-Slavonska. Nema skretanja ulijevo, policija regulira promet. Izvor: tportal.hr / Autor: Vedran Brkulj

Iako još uvijek nema skretanja ulijevo, neki vozači pokušali su tim pravcem, no policija ih preusmjerava.

Neki vozači zaboravljaju da ne smiju skretati ulijevo. Izvor: tportal.hr / Autor: Vedran Brkulj

Iz Grada Zagreba poručuju da novim rješenjem promet sada funkcionira s oko dvije trećine kapaciteta koji je ta prometnica imala prije požara u tornju Vjesnika. Time bi se trebala značajno smanjiti dosadašnja uska grla i zastoje koji su se stvarali na ovom dijelu jedne od najopterećenijih zagrebačkih avenija.

Kako izgleda nova regulacija?

Prema novim pravilima, sav promet iz oba smjera odvija se po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije. Na raskrižju kod Vjesnika ukinuta su lijeva skretanja kako bi se povećala protočnost u smjeru istok–zapad, zbog čega su prilagođena okolna raskrižja:

  • Slavonska – Marohnićeva
  • Marohnićeva – Prisavlje
  • Prisavlje – Savska
  • dio Zagrebačke avenije istočno od Nehajske

Uz to, izmijenjeni su i semaforski planovi u široj okolici zone radova.

Ugrađeno je oko 3000 m² nove ceste, postavljeno stotinjak prometnih znakova, više od 300 metara montažnih rubnjaka, dok su tri raskrižja dobila nove signalne planove radi bolje protočnosti. U sklopu nove privremene regulacije iscrtano je i oko 5 kilometara prometnih linija.

