Užas na Zapadnoj obali: Jedan ubijeni i troje ranjenih u naletu automobilom i napadu nožem

I.J./Hina

18.11.2025 u 20:25

Napad u Jeruzalemu
Napad u Jeruzalemu Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN
Jedan je muškarac ubijen a troje ljudi ozlijeđeno u utorak u naletu automobila i napadu nožem na Zapadnoj obali, objavila je izraelska vojska koja je napad nazvala terorističkim činom.

U priopćenju se navodi da su vojnici ubili dvojicu napadača u čijem je automobilu pronađena eksplozivna naprava.

Zasad nitko nije preuzeo odgovornost za napad koji se dogodio na ulazu u židovsko naselje Etzion između Betlehema i Hebrona.

Glasnogovornik hitne pomoći je objavio da je 71-godišnjak podlegao ozljedama nanesenim nožem i da su ranjeni jedna žena, muškarac i dijete.

To je posljednji u nizu incidenata na Zapadnoj obali gdje su Palestinci pod pojačanim restrikcijama i sve češćim napadima židovskih doseljenika od početka rata u Gazi prije dvije godine.

