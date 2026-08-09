Je li vrijeme da Merz kaže 'Auf Wiedersehen'? Jedno se ime već nameće kao nasljednik

Njemački kancelar Friedrich Merz otišao je na ljetni odmor uvjeren da će se političke napetosti do jeseni smiriti. No u njegovoj Kršćansko-demokratskoj uniji (CDU) sve se otvorenije raspravlja o mogućnosti nezamislivoj za njemačku politiku – zamjeni kancelara nakon tek nešto više od godine dana na vlasti

Do rasprave je došlo uoči ključnih pokrajinskih izbora u rujnu, na kojima bi krajnje desni AfD mogao prvi put preuzeti vlast u jednoj njemačkoj saveznoj zemlji. Strah od lošeg izbornog rezultata i sve slabijeg rejtinga kancelara potaknuo je razgovore o mogućem 'Kanzlertauschu' – zamjeni kancelara. Njemačka je desetljećima slovila kao jedna od politički najstabilnijih europskih država. Za razliku od Italije ili Velike Britanije, promjene na čelu vlade bile su rijetke i uglavnom povezane s izvanrednim okolnostima.

Zato bi eventualna smjena Merza predstavljala presedan. U poslijeratnoj povijesti samo su tri kancelara zamijenjena političarima iz vlastitog političkog tabora tijekom mandata, i to zbog ostavki, raspada koalicije ili velikih političkih skandala, piše Politico. AfD mijenja politička pravila igre Najveći razlog nervoze u CDU-u jest nezaustavljiv uspon AfD-a. Prema anketama, ta je stranka trenutačno najpopularnija u Njemačkoj s oko 28 posto potpore, dok CDU bilježi oko 21 posto. Posebno zabrinjavaju izbori u istočnim saveznim zemljama. U Saskoj-Anhaltu AfD bi mogao osvojiti apsolutnu većinu, dok se očekuju vrlo dobri rezultati i u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju te Berlinu.

Unutar CDU-a raste bojazan da bi pojedini zastupnici na istoku zemlje nakon izbora mogli podržati vlade koje predvodi AfD, čime bi bio prekršen Merzov dosadašnji stav da s krajnjom desnicom nema suradnje. Sve više se spominje jedno ime Iako nijedan istaknuti dužnosnik CDU-a zasad nije javno zatražio Merzov odlazak, njemački mediji posljednjih tjedana intenzivno pišu o mogućem nasljedniku. Kao najizgledniji kandidat spominje se Hendrik Wüst, premijer najmnogoljudnije njemačke savezne zemlje Sjeverne Rajne-Vestfalije. Tjednik Der Spiegel cijelu je priču opisao naslovnicom 'Pobuna u palači', sugerirajući da nezadovoljstvo dolazi iz samog vrha stranke. Sugovornici Politica iz redova CDU-a, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, tvrde da dio zastupnika sve više sumnja u Merzovu sposobnost da ujedini stranku i zaustavi daljnji rast AfD-a.

Smjena bi otvorila Pandorinu kutiju Probleme dodatno produbljuje izrazito loš osobni rejting kancelara. Prema posljednjem istraživanju ARD-DeutschlandTrenda, samo 13 posto Nijemaca zadovoljno je Merzovim radom, što je najniža razina potpore jednom aktualnom kancelaru otkako se provodi to istraživanje. Analitičari smatraju da je razlog prije svega razočaranje sporim oporavkom njemačkog gospodarstva te nepopularnim reformama mirovinskog i zdravstvenog sustava koje bi građanima mogle donijeti dodatne financijske troškove. Politički analitičari upozoravaju da bi smjena kancelara mogla ozbiljno destabilizirati njemačku političku scenu. Najjednostavniji scenarij bio bi da Merz dobrovoljno odstupi, nakon čega bi Bundestag izabrao njegova nasljednika. Ako to odbije, protivnici bi morali pokrenuti konstruktivno izglasavanje nepovjerenja i istodobno izabrati novog kancelara, što bi moglo dovesti do raspada vladajuće koalicije CDU-a, CSU-a i SPD-a te čak izazvati prijevremene izbore.