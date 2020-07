Je li ovo izgled nove Vlade? Navodno je još jedino sporno tko će voditi ministarstvo znanosti i obrazovanja

Nova Vlada Andreja Plenkovića trebala bi imati 16 ministarstava, a u njoj će uz premijera biti i četiri potpredsjednika. Prosjek godina bit će 46 ako novi ministar ili ministrica obrazovanja bude imao najviše 37 godina, a po tome bi onda bila i najmlađa dosad

Iz redova nacionalnih manjina, koji su sa svojih osam zastupnika drugi partner po snazi u novoj vladajućoj većini, kao potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava stiže SDSS-ov Boris Milošević.

Svi ministri koji ostaju bez pozicija u Vladi, a to su Vesna Bedeković, Marko Pavić, Gari Cappelli i Dražen Bošnjaković, bit će zastupnici u Saboru.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku moglo bi se podijeliti između tri resora - Ministarstvu zdravstva, koje će i dalje voditi Vili Beroš, mogao bi se pripojiti resor socijalne politike, dok bi se sadašnjem Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, na čijem će čelu biti Josip Aladrović, trebao pripojiti dio koji obuhvaća obitelj i demografiju.

No, to još nije konačna odluka jer je moguće da će Aladroviću na kraju pripasti i resor socijalne skrbi. Kada je riječ o mladima taj će dio biti pripojen Ministarstvu turizma. Na kraju bi se to ministarstvo trebalo zvati Ministarstvo turizma, mladih i sporta, a vodit će ga Nikolina Brnjac, doznaje Jutarnji list.